Colombia

Becas de Irlanda y Japón 2026: oportunidades de posgrado para colombianos

Dom, 25/01/2026 - 08:00
Gobierno de Irlanda y programa MEXT de Japón abren convocatorias para colombianos. Maestrías, doctorados y diplomas con apoyo económico y matrícula gratis.
Imagen de referencia de estudiantes becados.
Créditos:
Freepik.

Muchos colombianos buscan ampliar su formación académica en el exterior, no solo para mejorar sus conocimientos profesionales, sino también para crear redes de contacto internacionales que faciliten mejores oportunidades laborales. Para ellos, existen becas y apoyos financieros en universidades de todo el mundo que buscan fomentar el desarrollo académico y profesional de los estudiantes de Colombia.

En este contexto, el Gobierno de Irlanda abrió la convocatoria a las Government of Ireland International Education Scholarships (GOI-IES) 2026, dirigida a estudiantes internacionales que deseen cursar programas de posgrado, incluyendo maestrías, diplomas de postgrado o doctorados, en modalidad presencial en Irlanda.

¿Qué ofrece la beca GOI-IES 2026?

Las becas GOI-IES proporcionan un paquete integral de apoyo económico y académico, que incluye:

  • Estipendio de €10.000 por un año académico

  • Exención total de matrícula y costos de inscripción por la universidad anfitriona

  • Acceso a universidades irlandesas de alta reputación académica

Estas condiciones permiten que los estudiantes colombianos puedan concentrarse en su formación sin preocupaciones financieras y con acceso a educación de primer nivel.

Requisitos para postularse a la beca en Irlanda

Para participar, los aspirantes deben:

  • Ser ciudadanos o tener domicilio fuera de la UE, EEE, Suiza o Reino Unido

  • Contar con oferta de admisión condicional o final en un programa elegible

  • No haber sido beneficiario previamente del programa GOI-IES

  • Presentar dos referencias académicas

  • Demostrar excelencia académica, habilidades de comunicación y participación extracurricular

  • Explicar cómo los estudios en Irlanda se alinean con sus objetivos profesionales

La postulación se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial GOI-IES, y los documentos deben enviarse completos antes del 12 de marzo de 2026, a las 5:00 p.m. (hora de Irlanda).

Japón también abre oportunidades para docentes colombianos

Paralelamente, el programa MEXT 2026 ofrece becas para docentes colombianos interesados en una experiencia académica y cultural en Japón. La iniciativa busca que los educadores adquieran herramientas innovadoras y amplíen sus perspectivas pedagógicas.

Requisitos principales del programa MEXT 2026:

  • Nacionalidad colombiana

  • Fecha de nacimiento posterior al 2 de abril de 1991

  • Título profesional universitario o de licenciatura

  • Experiencia mínima de cinco años como docente de primaria o secundaria

  • Dominio mínimo de B2 en inglés

Oportunidad única para crecer profesionalmente

Estas becas representan una oportunidad para que los colombianos avancen en su formación, desarrollen competencias internacionales y construyan trayectorias profesionales con mayor proyección. Los interesados deben estar atentos a las fechas de apertura y cierre de cada convocatoria y cumplir estrictamente con los requisitos establecidos.

Creado Por
Sandra Vargas
Japón
Coyuntura internacional
Noticias Colombia
