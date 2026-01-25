En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida del menor Adrián Mathias Pinzón Calvo, de 9 años, y de su padre, Marco Antonio Pinzón. Ambos fueron encontrados en inmediaciones de la iglesia de Los Laches, en el centro de Bogotá.

El hallazgo se produjo en la madrugada del jueves 22 de enero tras las labores de búsqueda iniciadas por las autoridades a raíz de la denuncia de los familiares. Luego de las labores forenses correspondientes, se confirmó plenamente la identidad del menor y de su padre.

Hipótesis del caso: homicidio y posterior suicidio

Según la información preliminar entregada por las autoridades, las primeras hipótesis señalan que Marco Antonio Pinzón habría asesinado a su hijo propinándole un disparo en la cabeza. Posteriormente, el hombre se habría suicidado con la misma arma, disparándose en el pecho.

Antecedentes de la desaparición en Ciudad Bolívar

El reporte del caso indica que el menor se encontraba bajo la custodia de una tía materna. La desaparición se reportó el pasado 17 de enero del año en curso, fecha en la que el padre solicitó permiso para salir de paseo con el niño.

Desde ese momento se perdió el rastro de ambos, ya que los celulares de Marco Antonio y de su hijo fueron apagados, lo que alertó a la familia y activó la búsqueda.

Contexto familiar y antecedentes psiquiátricos

Se conoció que la madre de Adrián Mathias reside en Estados Unidos. La familia se había separado debido a una ruptura sentimental, y tanto Marco Antonio como su hijo habían retornado al país recientemente, en octubre de 2025.

La información disponible reseña que dicha situación amorosa afectó gravemente a Marco Antonio Pinzón, quien estuvo un tiempo internado por problemas psiquiátricos. Según las denuncias de los familiares maternos, debido a estos problemas, el hombre había amenazado en reiteradas ocasiones a su exesposa, advirtiendo que si no retomaban la relación, atentaría contra la vida del niño.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un pronunciamiento oficial para entregar más detalles sobre esta tragedia.