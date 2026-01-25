Festival Centro 2026: programación gratuita el 31 de enero

El Festival Centro 2026 reserva uno de sus espacios más especiales para el público familiar. El sábado 31 de enero, desde las 11:00 de la mañana, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario de una jornada pensada para compartir entre generaciones, con entrada gratuita mediante inscripción previa y acceso hasta completar aforo.
La propuesta hace parte de la Franja Familiar del Festival Centro, una iniciativa que busca acercar la música, el arte y la cultura a niños, niñas y adultos en un formato accesible, sensible y participativo, en pleno corazón de Bogotá.
Ubicado en la Carrera Séptima #22-47, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el epicentro de esta programación matinal, que complementa la agenda general del Festival Centro 2026, conocido por ofrecer actividades familiares en la mañana y conciertos en la tarde y noche en distintos escenarios de la ciudad.
Tatiana Duplat Ayala abrirá la Franja Familiar
Presentación a las 11:00 a. m.
La jornada comenzará con Tatiana Duplat Ayala, historiadora, música y escritora, reconocida por su trabajo artístico enfocado en la infancia, la inclusión y la protección del entorno natural. Es autora del libro infantil Ucumarí, el guardián de la montaña, una obra que invita a conocer y cuidar el páramo de Chingaza.
Su espectáculo homónimo combina voz, guitarra e ilustración animada, y propone un recorrido poético por este ecosistema a través de canciones y relatos. La presentación contará con intérprete de Lengua de Señas Colombiana, reforzando el carácter inclusivo de la experiencia.
Música y juego para cerrar la jornada
Nicolás Ospina y Laia Ospina – 12:00 m.
A las 12:00 del mediodía, el escenario recibirá a Nicolás Ospina y Laia Ospina con el espectáculo “Lluvia de pequeñas ideas”, una propuesta musical a dúo entre padre e hija que transforma lo cotidiano en poesía sonora.
Con humor, improvisación y música, el show crea un espacio lúdico que conecta generaciones y celebra la imaginación, la ternura y el juego, consolidándose como una de las propuestas familiares más originales de la escena musical colombiana.
La Franja Familiar del Festival Centro reafirma el compromiso del evento con el acceso democrático a la cultura, ofreciendo programación gratuita, de calidad y diseñada para el disfrute colectivo. Una invitación abierta a vivir el arte desde la mañana en uno de los teatros más emblemáticos de Bogotá.