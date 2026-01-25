Festival Centro 2026: programación gratuita el 31 de enero

El Festival Centro 2026 reserva uno de sus espacios más especiales para el público familiar. El sábado 31 de enero, desde las 11:00 de la mañana, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario de una jornada pensada para compartir entre generaciones, con entrada gratuita mediante inscripción previa y acceso hasta completar aforo.

La propuesta hace parte de la Franja Familiar del Festival Centro, una iniciativa que busca acercar la música, el arte y la cultura a niños, niñas y adultos en un formato accesible, sensible y participativo, en pleno corazón de Bogotá.

Ubicado en la Carrera Séptima #22-47, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el epicentro de esta programación matinal, que complementa la agenda general del Festival Centro 2026, conocido por ofrecer actividades familiares en la mañana y conciertos en la tarde y noche en distintos escenarios de la ciudad.