Inicio
Bogotá

Festival Centro 2026: programación gratuita el 31 de enero

Dom, 25/01/2026 - 08:00
El 31 de enero, el Festival Centro 2026 ofrecerá conciertos familiares gratuitos desde las 11 a. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Entrada libre con inscripción.
Festival Centro 2026
Créditos:
www.festivalcentro.gov.co

El Festival Centro 2026 reserva uno de sus espacios más especiales para el público familiar. El sábado 31 de enero, desde las 11:00 de la mañana, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario de una jornada pensada para compartir entre generaciones, con entrada gratuita mediante inscripción previa y acceso hasta completar aforo.

La propuesta hace parte de la Franja Familiar del Festival Centro, una iniciativa que busca acercar la música, el arte y la cultura a niños, niñas y adultos en un formato accesible, sensible y participativo, en pleno corazón de Bogotá.

Le puede interesar: Junta de Paz de Trump: qué es y por qué busca competir con la ONU

Ubicado en la Carrera Séptima #22-47, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el epicentro de esta programación matinal, que complementa la agenda general del Festival Centro 2026, conocido por ofrecer actividades familiares en la mañana y conciertos en la tarde y noche en distintos escenarios de la ciudad.

 

Tatiana Duplat Ayala abrirá la Franja Familiar

Presentación a las 11:00 a. m.

La jornada comenzará con Tatiana Duplat Ayala, historiadora, música y escritora, reconocida por su trabajo artístico enfocado en la infancia, la inclusión y la protección del entorno natural. Es autora del libro infantil Ucumarí, el guardián de la montaña, una obra que invita a conocer y cuidar el páramo de Chingaza.

Su espectáculo homónimo combina voz, guitarra e ilustración animada, y propone un recorrido poético por este ecosistema a través de canciones y relatos. La presentación contará con intérprete de Lengua de Señas Colombiana, reforzando el carácter inclusivo de la experiencia.

Música y juego para cerrar la jornada

Nicolás Ospina y Laia Ospina – 12:00 m.

A las 12:00 del mediodía, el escenario recibirá a Nicolás Ospina y Laia Ospina con el espectáculo “Lluvia de pequeñas ideas”, una propuesta musical a dúo entre padre e hija que transforma lo cotidiano en poesía sonora.

También le puede interesar: Suspenden actividades en colegio donde desapareció Valeria Afanador en Cajicá

Con humor, improvisación y música, el show crea un espacio lúdico que conecta generaciones y celebra la imaginación, la ternura y el juego, consolidándose como una de las propuestas familiares más originales de la escena musical colombiana.

La Franja Familiar del Festival Centro reafirma el compromiso del evento con el acceso democrático a la cultura, ofreciendo programación gratuita, de calidad y diseñada para el disfrute colectivo. Una invitación abierta a vivir el arte desde la mañana en uno de los teatros más emblemáticos de Bogotá.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Arroceros en alerta: Fedearroz pide frenar importaciones de Ecuador
Arroceros en alerta: Fedearroz pide frenar importaciones de Ecuador
El gremio solicita incluir el cereal en medidas de retaliación y establecer un puerto único para evitar la informalidad.
Entretenimiento
Los Latin Brothers gratis en Bogotá: cita imperdible en el Festival Centro
Los Latin Brothers gratis en Bogotá: cita imperdible en el Festival Centro
La legendaria orquesta de salsa llega a La Media Torta el 31 de enero en el marco de la gran fiesta sonora de Bogotá.
Colombia
Próximo festivo en Colombia 2026: fechas y puentes confirmados
El listado completo de puentes para viajar y descansar.
Este es el próximo festivo en Colombia en 2026 y el listado completo de puentes para viajar y descansar.
Bogotá
Festival Centro 2026: programación gratuita el 31 de enero
Festival Centro 2026
El 31 de enero, el Festival Centro 2026 ofrecerá conciertos familiares gratuitos desde las 11 a. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Entrada libre con inscripción.