Pasajes gratis de TransMilenio para el grupo C del Sisbén: así aplican

Moverse por Bogotá en transporte público es cada vez más costoso. Con una tarifa que en 2026 se fijó en $3.550 por pasaje, el 10,9 % más alta que el año anterior, miles de ciudadanos han tenido que replantear cómo cubrir sus desplazamientos diarios. En ese contexto, los subsidios de transporte del Distrito se consolidan como un alivio clave para los hogares con menores ingresos.

Uno de esos apoyos se entrega a través del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), un programa que permite a los beneficiarios del Sisbén recibir pasajes gratuitos de TransMilenio, cargados directamente en la tarjeta TuLlave personalizada.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con la licitación de la línea 2 del metro de Bogotá?

El IMG está dirigido a ciudadanos clasificados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Según el grupo en el que se encuentre cada persona, el Distrito define el tipo y la cantidad de ayudas.

Los grupos A y B, correspondientes a pobreza extrema y pobreza moderada, reciben la mayor cantidad de pasajes. Sin embargo, quienes pertenecen al grupo C, catalogados como población vulnerable, también acceden al beneficio, aunque con una asignación menor.

Pasajes gratis de TransMilenio para el grupo C en 2026

Para el año 2026, la distribución de los tiquetes gratuitos de TransMilenio para las personas del grupo C del Sisbén quedó definida de acuerdo con condiciones específicas como la edad y la discapacidad.

Subgrupos C1 a C9

Personas con discapacidad: 8 pasajes



Adultos mayores: 3 pasajes



Otros beneficiarios del grupo C

Personas con discapacidad: 5 pasajes



Adultos mayores: 2 pasajes



Estas recargas no se entregan en efectivo y solo pueden usarse dentro del sistema de transporte público de Bogotá.

También le puede interesar: ¿Por qué los tarjetones electorales son tan difíciles de entender?

Cómo se cargan los pasajes en la tarjeta TuLlave

Aunque los pasajes están asignados, los beneficiarios deben activarlos de manera presencial. El proceso puede hacerse de dos formas:

En taquillas de TransMilenio

Ingresar a una estación.



Presentar la TuLlave personalizada .



Solicitar al funcionario la activación del subsidio.



En máquinas automáticas

Insertar la tarjeta en la máquina.



Elegir “Transacciones virtuales” .



Seleccionar “Solicitar Subsidio/Convenio” .



Confirmar el número de pasajes.



Finalizar y verificar el saldo.



Otras opciones para reducir el gasto en transporte

Además del IMG, TransMilenio ofrece la tarjeta TransMiPass, que en 2026 cuesta $160.000 y permite usar 65 pasajes durante 30 días, una alternativa pensada para usuarios frecuentes del sistema.

Desde el Distrito reiteran que estos subsidios de transporte buscan mitigar el impacto del incremento tarifario y garantizar el acceso a la movilidad de adultos mayores, personas con discapacidad y población vulnerable, especialmente en un sistema que moviliza a más de cuatro millones de pasajeros al día.