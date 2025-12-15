Conciertos estelares en la Plaza de Bolívar

La tarima principal estará ubicada en la Plaza de Bolívar y contará con una programación musical que mezcla géneros, generaciones y artistas de talla internacional y nacional. Los conciertos se desarrollarán durante seis noches consecutivas:

Miércoles 17 de diciembre: Noche noventera con la banda mexicana El Elefante y los artistas suecos SOV y Doctor Alban, una propuesta cargada de nostalgia.

Jueves 18 de diciembre: Presentaciones de Luis Alfonso, Éver Vargas, Ciro Quiñones y Los Tupamaros.

Viernes 19 de diciembre: La música regional y vallenata llegará con Calibre 50, Andrés Franco “El Agropecuario” y Peter Manjarés.

Sábado 20 de diciembre: Una de las noches más esperadas con Carlos Vives, Pipe Peláez, Rafa Pérez, Julián Mojica y Poncho Quevedo.

Domingo 21 de diciembre: Noche Sorpresa con Karen Lizárrazo y un artista invitado que aún no ha sido revelado.

Lunes 22 de diciembre: Gran cierre con Nicky Jam, Jean Carlos Centeno, Jason Jiménez y Pastor López Junior.

El alcalde destacó que, aunque se habilitarán zonas de palcos y áreas VIP, el acceso general a la Plaza de Bolívar será gratuito, permitiendo que ciudadanos y turistas disfruten de los conciertos sin costo.

Espacio para artistas locales y emprendimientos

Uno de los pilares del Aguinaldo Boyacense 2025 será la inclusión. Según Krasnov, se desarrollarán iniciativas como “Aguinaldo a tu barrio” y “Aguinaldo a tu vereda”, que llevarán espectáculos culturales a ocho barrios y cuatro veredas. Además, el “Aguinaldo al parque” contará con tarimas alternativas durante tres días, dedicadas exclusivamente a artistas locales.

Los talentos de la región también tendrán presencia en la tarima principal, ya que varios fueron seleccionados como teloneros mediante un concurso con jurado externo. En el componente comercial, se habilitarán 220 palcos y 4.000 espacios VIP, junto con casetas para la venta de alimentos y bebidas dentro de la Plaza de Bolívar.

A la agenda cultural se suman eventos deportivos como la media maratón de la mujer y un partido de veteranos, actividades que complementan una programación pensada para públicos diversos.

Con más de 30 restaurantes gourmet y de comida popular, Tunja espera recibir a miles de visitantes durante las festividades, dinamizando sectores clave como el comercio, la hotelería y el turismo. En su edición número 70, el Aguinaldo Boyacense se perfila como una celebración histórica que combina tradición, música y desarrollo económico para la capital boyacense.