Margarita Rosa de Francisco sorprendió y se casó en secreto en la playa

Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores al confirmar que volvió a casarse, luego de publicar un video en su cuenta oficial de Instagram en el que compartió imágenes del momento en el que contrajo matrimonio con Will Van Der Vlugt, fotógrafo y productor de origen holandés. La publicación reveló detalles de una ceremonia íntima y discreta, que rápidamente captó la atención del público y del mundo del entretenimiento.

En el video difundido por la actriz se observa una celebración sencilla, lejos de los protocolos tradicionales de las bodas multitudinarias. Margarita Rosa lució un vestido sobrio de líneas simples, complementado con un cinturón, mientras que su ahora esposo vistió un traje de color beige.

Aunque la actriz no reveló el país ni la ciudad donde se realizó el enlace, las imágenes permiten identificar que la ceremonia tuvo lugar en una playa, escenario que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

La artista acompañó el video con una breve pero significativa frase: “Y vivieron felices para siempre”, mensaje que marcó oficialmente el inicio de esta nueva etapa en su vida personal. La publicación acumuló rápidamente comentarios y mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes celebraron la noticia con expresiones de cariño y buenos deseos.

El anuncio no tomó del todo por sorpresa a quienes siguen de cerca la actividad digital de la actriz. En semanas previas, Margarita Rosa de Francisco había compartido en sus redes sociales un conteo regresivo compuesto por varias publicaciones que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Además, a comienzos de 2025, la presentadora ya había mencionado de manera abierta una fecha tentativa para su matrimonio con Van Der Vlugt, lo que anticipaba la confirmación del enlace.

Este matrimonio corresponde a la tercera unión de la actriz, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, Margarita Rosa ha mantenido una presencia constante en los medios, destacándose no solo por su trabajo actoral, sino también por su participación como presentadora y por sus opiniones expresadas en espacios públicos y digitales.

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar. En la sección de comentarios del video, seguidores y amigos dejaron mensajes como “¡Marga, qué felicidad! Mucho amor para los dos”, “¡Que viva la vida y el amor bonito!” y “Muchas felicidades”, entre otros saludos que reflejan el aprecio del público hacia la actriz vallecaucana.

Antes de este matrimonio, Margarita Rosa de Francisco estuvo casada en dos ocasiones. Su primera unión fue con el cantante Carlos Vives, con quien contrajo matrimonio en 1988. La relación concluyó en 1990, antes de que ambos consolidaran sus respectivas carreras artísticas. Años después, en 2003, la actriz se casó con el empresario Daniel Castello, un vínculo que tuvo una duración breve y finalizó un año más tarde.

Actualmente, su matrimonio con Will Van Der Vlugt marca una nueva etapa en su vida personal. Aunque la actriz ha procurado mantener la ceremonia y los detalles del enlace en un ámbito privado, el anuncio confirma que Margarita Rosa de Francisco inicia un nuevo capítulo, acompañado de una celebración discreta que, sin embargo, ha sido ampliamente comentada en redes sociales y medios de entretenimiento.