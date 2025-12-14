Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga tras obtener 63.317 votos en las recientes elecciones locales, resultado que lo llevó a asumir el reto de dirigir una de las principales ciudades del oriente colombiano.

¿Quién es Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga?

Portilla es abogado de formación y empresario del sector jurídico. Llega al cargo con el respaldo de sectores políticos nacionales y con una trayectoria construida, en gran parte, desde el interior de la administración municipal.

Antes de convertirse en alcalde, Portilla se desempeñó como secretario privado del entonces mandatario Jaime Andrés Beltrán, cargo que ocupó entre 2024 y 2025. Desde esa posición cumplió un papel clave en la articulación del despacho del alcalde, la coordinación de la agenda institucional y el enlace entre las diferentes dependencias del gobierno local.

Esta experiencia le permitió conocer de primera mano el funcionamiento interno de la Alcaldía y los principales desafíos administrativos de la ciudad.

Previo a ese rol, Cristian Portilla también trabajó como asesor de la Alcaldía de Bucaramanga, una vinculación que fortaleció su conocimiento en asuntos públicos y le dio una visión integral sobre la gestión municipal. Su paso por distintos cargos dentro del gobierno local consolidó su perfil como un funcionario cercano a la toma de decisiones y a la ejecución de políticas públicas.

En el ámbito académico, Portilla es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una especialización en Derecho Laboral. Paralelo a su experiencia en el sector público, ha desarrollado una faceta empresarial a través de su firma jurídica, desde donde ha mantenido relación con el sector productivo y con distintos actores económicos de la ciudad.

Uno de los aspectos menos conocidos de su trayectoria es su paso por los medios de comunicación. En sus primeros años laborales, Portilla trabajó como locutor en Caracol Radio Bucaramanga, una experiencia que, según ha señalado, influyó en su cercanía con los temas ciudadanos y en su interés por la opinión pública y los asuntos locales.

Durante la campaña electoral, el hoy alcalde insistió en que su gobierno estará basado en valores y principios, con un respaldo decidido a la Fuerza Pública y una política de seguridad orientada a la lucha contra la criminalidad. Esta postura fue destacada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien expresó su apoyo al nuevo mandatario y señaló que esa estrategia da continuidad a acciones iniciadas en la administración anterior.

Portilla también ha manifestado que mantendrá una relación cercana con el sector empresarial, los gremios productivos y los distintos sectores sociales que dinamizan la economía de Bucaramanga. En su propuesta de gobierno, planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta con comerciantes, emprendedores y ciudadanos para fortalecer el empleo, el orden y la confianza institucional.

“Bucaramanga necesita avanzar con autoridad, pero también con diálogo y trabajo conjunto”, afirmó durante su campaña. El nuevo alcalde asume el cargo en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales, con la expectativa de dar continuidad a proyectos estratégicos y aportar estabilidad administrativa a la ciudad en los próximos años.