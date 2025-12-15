Inicio
Entretenimiento

Prográmese para los 6 conciertos de J Balvin en Colombia

Lun, 15/12/2025 - 15:51
Tras su éxito en Bogotá, J Balvin anuncia más fechas en Colombia de su gira 'Ciudad primavera', ¿qué ciudades incluyó?
J Balvin conciertos Colombia
Créditos:
EFE

J Balvin anunció este lunes que amplía su gira 'Ciudad Primavera' con seis nuevas fechas de conciertos en varias de las principales ciudades de Colombia, donde actuará entre marzo y mayo de 2026.

Tras los conciertos en Medellín, el pasado 29 de noviembre, y en Bogotá, el 13 de diciembre, el show de J Balvin "trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia", explicó el equipo del artista en un comunicado.

El tour de estadios del cantante de Medellín pasará por Cali, el 21 de marzo de 2026; Cúcuta, el 11 de abril; Bucaramanga, el día 18 del mismo mes; Barranquilla, el 1 de mayo; Valledupar, al día siguiente, 2 de mayo, y Cartagena de Indias, el 9 de mayo.

"Colombia siempre será mi casa y por eso 'Ciudad Primavera' no se detiene. 'Ciudad Primavera' sigue su camino por mi país en 2026. Nos vemos pronto, los amo", celebró J Balvin en sus redes sociales.

La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de "gratitud, evolución y renacimiento", llegará en su formato original de un escenario en 360 grados a cinco de las seis ciudades nuevas anunciadas.

J Balvin, reconocido por la revista Billboard como "el artista colombiano más importante del siglo XXI", tiene el objetivo de "entregarle flores a sus fanáticos, a cada ciudad y a Colombia" con un show que busca ser "un mundo donde los sueños florecen y el agradecimiento es la fuerza que mueve cada elemento que lo compone", señaló el equipo del artista.

Creado Por
Agencia EFE
J Balvin
Conciertos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Cinco clásicos que volveremos a ver en la Copa del Mundo 2026
Copa del Mundo
El sorteo de la Copa del Mundo 2026 revivirá duelos que marcaron la historia del torneo y que volverán a enfrentarse en la fase de grupos.
Política
Esta es la historia de Paloma Valencia y su poderoso linaje político
Quién es Paloma Valencia cuál es el peso de su apellido.
Quién es Paloma Valencia y cómo el peso de su apellido, su linaje político y su cercanía al uribismo han marcado su carrera en la política colombiana.
Política
Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático
Mario Hernández.
El empresario confirmó a Kienyke.com que aspirará al Senado en 2026 por el Centro Democrático, tras expresar públicamente su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Política
Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático para 2026
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático.
La senadora fue la ganadora de la encuesta del partido, así lo confirmó el director nacional del partido, Gabriel Vallejo.
Kien Opina