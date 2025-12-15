J Balvin anunció este lunes que amplía su gira 'Ciudad Primavera' con seis nuevas fechas de conciertos en varias de las principales ciudades de Colombia, donde actuará entre marzo y mayo de 2026.

Tras los conciertos en Medellín, el pasado 29 de noviembre, y en Bogotá, el 13 de diciembre, el show de J Balvin "trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia", explicó el equipo del artista en un comunicado.



El tour de estadios del cantante de Medellín pasará por Cali, el 21 de marzo de 2026; Cúcuta, el 11 de abril; Bucaramanga, el día 18 del mismo mes; Barranquilla, el 1 de mayo; Valledupar, al día siguiente, 2 de mayo, y Cartagena de Indias, el 9 de mayo.