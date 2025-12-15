AICO revive aspiración presidencial de Daniel Quintero para 2026

La aspiración presidencial del exalcalde de Medellín Daniel Quintero volvió a tomar fuerza luego de que el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) le otorgara el aval para competir por la Presidencia de la República en las elecciones de 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad durante una asamblea de la colectividad, en la que se resolvió impulsar su candidatura pese a los recientes reveses jurídicos que había enfrentado.

El aval llega después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil negara la inscripción de Quintero como candidato por el mecanismo de recolección de firmas. El exmandatario había intentado registrar el comité “Reset Total contra el Narco y los Corruptos”, pero la organización electoral rechazó la solicitud al considerar que Quintero ya había participado en la consulta presidencial del Pacto Histórico realizada el pasado 26 de octubre.

A esta negativa se sumó recientemente el rechazo de una acción de tutela con la que Quintero buscaba obligar a la Registraduría a aceptar su inscripción por firmas. En ese contexto, el aval de AICO se convirtió en una alternativa clave para mantener viva su aspiración de llegar a la Casa de Nariño.

Daniel Quintero había renunciado a participar en la consulta presidencial del Pacto Histórico, en la que resultó elegido Iván Cepeda como candidato de esa coalición. Sin embargo, su salida se produjo en medio de una fuerte controversia jurídica sobre los plazos y la validez de la renuncia, lo que derivó en interpretaciones encontradas por parte de la organización electoral y de los tribunales.

Precisamente, uno de los puntos que vuelve a generar debate es si la renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico fue presentada de manera extemporánea. Para la Registraduría, ese retiro no habría surtido efectos plenos, razón por la cual su participación en otros mecanismos de selección de candidatos quedaría limitada. Con el aval de AICO, este asunto podría volver a ser analizado por las autoridades competentes.

El partido Autoridades Indígenas de Colombia informó que la decisión de respaldar a Quintero se tomó tras una reunión de mayores y de acuerdo con sus instancias internas de deliberación. Según el comunicado, la colectividad consideró que el exalcalde representa una opción política que puede competir en igualdad de condiciones en las elecciones presidenciales de 2026.

Tras recibir el aval, Quintero agradeció públicamente a las autoridades indígenas y aseguró que su candidatura es una respuesta a lo que calificó como intentos de sectores políticos y económicos por sacarlo de la contienda.

“Mientras el uribismo y Abelardo de la Espriella han hecho de todo para sacarme del camino a la Presidencia, y mientras las élites corruptas nos gritan fuera, son las autoridades indígenas las que me abren las puertas a la democracia”, afirmó.

El exalcalde, que en la más reciente encuesta en la que fue medido ocupó el quinto lugar en intención de voto, se encontraba en una carrera contrarreloj a la espera de un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá sobre su situación electoral. Con el aval de AICO, al menos por ahora, el camino jurídico para su inscripción parece despejarse.

No obstante, expertos advierten que la discusión legal sobre su candidatura podría continuar, especialmente en lo relacionado con su participación previa en la consulta del Pacto Histórico. Mientras tanto, Daniel Quintero se prepara para competir en los comicios de 2026 con el respaldo de AICO y con el reto de consolidar una base electoral a nivel nacional.