¿Por qué Luisa Fernanda W está peleada con su mamá y hermana?

Luisa Fernanda W vuelve a estar en el centro de la conversación digital, esta vez por rumores sobre un posible distanciamiento con su familia.

Las especulaciones surgieron en redes sociales luego de que seguidores notaran movimientos llamativos entre su hermana y algunos comentarios críticos hacia la creadora de contenido.

Durante años, Luisa Fernanda W ha consolidado su presencia en internet. Inició su carrera en YouTube y posteriormente expandió su contenido a otras plataformas, donde comparte aspectos de su estilo de vida, moda y maternidad.

En su vida personal, mantiene una relación con el cantante Pipe Bueno, con quien ha formado una familia que frecuentemente aparece en sus publicaciones y proyectos digitales.

Sin embargo, en esta ocasión el foco no está en su carrera ni en su vida como madre, sino en lo que ocurre dentro de su entorno familiar.

Las redes sociales encendieron las especulaciones

El debate comenzó cuando usuarios de redes notaron que Angie Mejía, hermana menor de la creadora de contenido, dio “me gusta” a varios comentarios en los que se criticaba a Luisa Fernanda W.

Las reacciones aparecieron en una publicación relacionada con el cumpleaños de su madre, Viviana Ríos. En las imágenes compartidas se veía a la madre celebrando junto a Angie, mientras algunos seguidores señalaban la ausencia de Luisa Fernanda.

Entre los comentarios, varios usuarios insinuaban que la influencer no estaba presente en un momento familiar importante, mientras otros cuestionaban la imagen que proyecta en redes sociales.

El detalle que aumentó la polémica

Lo que más llamó la atención de los seguidores fueron los “likes” que Angie Mejía habría dejado en algunos de esos mensajes críticos.

A esto se sumó otro detalle que avivó los rumores: varios usuarios detectaron que Luisa y su hermana aparentemente dejaron de seguirse en Instagram.

Poco después de que los internautas comenzaran a comentar la situación, Angie decidió desactivar los comentarios en la publicación, lo que incrementó aún más las especulaciones.

Una relación familiar poco visible en redes

Aunque Luisa Fernanda W suele compartir muchos aspectos de su vida personal, su hermana ha mantenido un perfil más reservado.

A diferencia de la influencer, Angie Mejía ha optado por enfocarse en su carrera profesional en el campo de la Psicología, alejándose del mundo del entretenimiento y de la exposición mediática.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, por lo que todo permanece en el terreno de las especulaciones generadas por los movimientos observados en redes sociales.