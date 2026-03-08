El "problemita" legal de Aria Vega con reconocida marca de cerveza

Por qué Bavaria se opone al registro

Según explicó el abogado en su análisis, la empresa argumenta que el registro de “Costeñita Core” podría generar confusión entre los consumidores debido a la similitud con sus marcas registradas.

El jurista señaló tres factores clave que podrían influir en la decisión final del proceso:

1. Marca notoria

El término “Costeñita” ha sido reconocido como marca notoria, lo que le otorga una protección legal más fuerte dentro del sistema de propiedad intelectual.

2. Familia de marcas

Bavaria posee múltiples registros que incluyen las palabras “Costeña” y “Costeñita”, lo que jurídicamente puede interpretarse como una familia de marcas, ampliando la protección frente a nuevos registros similares.

3. Coincidencia en la categoría de productos

Uno de los puntos más sensibles del caso es que la empresa también tendría registrada la marca “Costeñita” en la clase 25, la misma categoría que incluye prendas de vestir, precisamente el sector en el que la cantante pretende registrar su marca.

Según el experto, la coincidencia en la palabra dominante y en la categoría comercial podría ser suficiente para que el registro sea rechazado.

Una oposición no significa que el registro sea negado

A pesar de la controversia, el abogado aclaró que una oposición dentro de un trámite de marca no implica automáticamente que el solicitante pierda el caso.

En este tipo de procesos, ambas partes tienen la oportunidad de presentar argumentos legales y pruebas para sustentar su posición ante la autoridad competente.

El experto explicó que el registro de marcas implica estrategia jurídica y análisis técnico, más allá de la popularidad de un nombre o tendencia en redes sociales.

¿Las colaboraciones comerciales significan que el conflicto terminó?

En medio del debate, algunos usuarios en redes sociales señalaron que Aria Vega participó en eventos promocionales de la cerveza Costeñita durante los carnavales, lo que llevó a especular sobre un posible acuerdo entre las partes.

No obstante, el abogado aclaró que una colaboración de marketing no significa necesariamente que exista un acuerdo sobre los derechos de marca.

Según su explicación, es posible que las empresas o artistas realicen alianzas publicitarias o campañas conjuntas, mientras el proceso legal sobre el registro continúa por separado.

Finalmente, el especialista recordó que muchos conflictos de marcas no terminan en disputas públicas o judiciales, sino en acuerdos privados en los que las partes definen los límites de uso de determinadas expresiones.