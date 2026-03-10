La casa de los famosos Colombia sigue con fuertes tensiones dentro de la casa, marcadas por discusiones sobre los poderes del líder y por los vínculos personales que se han ido formando entre los participantes.

Uno de los acercamientos que más comentarios ha generado entre los seguidores del reality es el protagonizado por Alexa Torres y Tebi Bernal, quienes en los últimos días se han mostrado bastante cercanos frente a las cámaras.

Los videos que desataron la polémica

Durante la gala más reciente del programa del Canal RCN, los presentadores mostraron varios clips en los que se observa a Alexa y Tebi compartiendo momentos de complicidad dentro de la casa.

En las imágenes se les ve tomados de la mano, riendo y conversando en diferentes espacios del reality, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

La situación generó críticas de algunos internautas, quienes recordaron que la creadora de contenido mantiene una relación sentimental fuera del programa.

La aclaración de Alexa Torres

Tras la polémica, nuevos videos difundidos del interior del reality muestran a Alexa Torres hablando sobre la situación y aclarando su postura frente al acercamiento con su compañero.

Según explicó la participante, ella misma decidió poner límites a lo que describió como un “juego” dentro de la casa.

“Eso era lo que yo estaba hablando con él. Yo le dije que ya dejemos de molestar porque yo tengo algo muy bonito en mi casa”, expresó Torres.

En su declaración también reconoció que el encierro y la convivencia constante pueden llevar a situaciones que se malinterpreten.

“Uno permite cosas… pero no va a pasar. Por eso he dicho ese tipo de cosas, que dejemos de molestar. Uno está sola y es persona”, agregó.

¿Qué dijo el prometido de Alexa Torres?

Jhorman Toloza, que entró a la casa hace unas semanas atrás por medio de la dinámica de congelados, se pronunció en sus redes sobre este supuesto romance entre su prometida y el creador de contenido, hizo una advertencia a los seguidores de la cantante para que no alimenten esta situación que, según él, podría terminar perjudicándola. Estas fueron sus palabras:

"Dejen de estarla shipeando, ese shipeo falso lo que va a hacer es perjudicarla y joderla, ese man se le pegó después de que subió al mejor porcentaje y en la misma placa estuvo con Juanda Caribe, ustedes saben que es verdad porque de resto estaba por su lado, por la comida, se burlaba de ella, hablaba de las chicas Tormenta… esa vaina lo que está haciendo es darle números a un mancito que no ha hecho nada (…) así que dejen de estar huevoniando con ese tal shipeo".