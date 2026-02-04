El riesgo electoral sube 29,7% frente a 2022, según la MOE

La Misión de Observación Electoral presentó este 4 de febrero de 2026 el libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral - Elecciones nacionales 2026 y advirtió que hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y factores de violencia. De ese total, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.

El informe compara el dato con las elecciones nacionales de 2022: entonces se registraron 131 municipios con riesgo por coincidencia de factores, y para 2026 la cifra sube a 170, un incremento del 29,7 %. El aumento más marcado está en el riesgo extremo, que pasa de 49 municipios en 2022 a 81 en 2026, un crecimiento del 65,3 %.

¿Dónde se concentra el riesgo?

Según la MOE, los focos críticos se ubican en seis subregiones que requieren atención prioritaria:

Arauca

Nordeste antioqueño y sur de Bolívar

Andén Pacífico

Norte del Cauca

Suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare)

Medio y bajo Putumayo

El documento también pone el foco en el Cauca: allí están 19 de los 81 municipios en riesgo extremo, y 14 pasaron de no tener riesgo en 2022 a quedar en el nivel más alto para 2026.

En el consolidado, la MOE incluyó a Bogotá como lugar en riesgo extremo. Aun así, el cálculo de personas habilitadas para votar en municipios en riesgo (4.564.177, el 11 % del censo) excluye a la capital por “dinámicas urbanas específicas”, según el mismo reporte.

¿Qué son “factores indicativos de fraude”?

El componente de fraude se construye con aptitudes estadísticas observadas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, a partir de variables como participación, tarjetones no marcados, votos nulos y dominio electoral.

Para la elección a Cámara, el grupo técnico encontró 383 municipios y corregimientos departamentales (34,1 %) con algún nivel de riesgo: 64 en extremo, 100 en alto y 219 en medio. Para Senado, identificó 334 municipios y corregimientos (29,8 %) con riesgo: 46 en extremo, 91 en alto y 197 en medio.

La MOE pidió especial atención a 27 municipios que aparecen en riesgo extremo tanto para Cámara como para Senado: una tercera parte está en Córdoba y seis en Antioquia.

Violencia: amenazas al proceso y presión territorial

En el mapa de violencia, la MOE reporta 339 municipios (30,2 %) con riesgos asociados a la injerencia de grupos armados ilegales, violencia contra liderazgos, afectaciones a la movilidad humana y violaciones a la libertad de prensa. La distribución es: 139 en riesgo medio, 74 en alto y 126 en extremo.

El informe señala que, desde 2018, se observa un aumento sostenido del riesgo por violencia y lo vincula con vacíos de seguridad y la persistencia de economías ilegales. En Guaviare, todos los municipios quedaron en riesgo extremo por factores de violencia.

Otro dato del reporte: 75 de los 126 municipios en alerta máxima por violencia hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), es decir, circunscripciones especiales creadas para dar representación a territorios priorizados por el conflicto.

¿Qué pidió la MOE?

La MOE llamó al Gobierno, la Fuerza Pública y las autoridades electorales a concentrar esfuerzos de seguridad y transparencia en los territorios con riesgo extremo, tanto en el mapa consolidado como en los mapas específicos de fraude y violencia, con medidas de mitigación diferenciadas y orientadas a garantizar el derecho al voto “de manera libre y segura”.