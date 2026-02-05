Día Sin Carro en Bogotá: multa de más de $630.000 por incumplir

Desde primeras horas de este jueves, Bogotá amaneció con menos vehículos particulares en las vías. La razón es la realización de una nueva jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, una medida distrital que busca aliviar la congestión vial y reducir los niveles de contaminación ambiental en la capital. Sin embargo, quienes decidan ignorar la restricción se enfrentan a sanciones económicas y operativas que pueden afectar seriamente su bolsillo.

El Distrito activó un amplio despliegue de controles de tránsito en puntos estratégicos de la ciudad. A diferencia de otras iniciativas de sensibilización, esta jornada no es pedagógica. Así lo reiteró la Secretaría Distrital de Movilidad, que advirtió que el incumplimiento de la medida conlleva multas e inmovilización del vehículo.

Multa por incumplir el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá

Conducir un carro particular o una motocicleta hoy sin estar dentro de las excepciones permitidas constituye una infracción por transitar en zonas u horarios restringidos, contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

La sanción económica vigente supera los $630.000 pesos, según las tarifas actualizadas. Esta multa se aplica sin distinción a automóviles particulares y motocicletas que no cuenten con autorización expresa para circular durante la jornada.

A este valor se puede sumar un costo adicional considerable: la inmovilización del vehículo. En estos casos, el conductor deberá asumir los gastos de grúa y patios, lo que incrementa significativamente el monto final de la sanción.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, Bogotá implementó operativos simultáneos en corredores principales, sectores de alto flujo vehicular y accesos a la ciudad. Los agentes de tránsito verifican documentación y autorizaciones en vía.

Además, las cámaras de fotodetección están habilitadas para identificar a los vehículos que circulen sin permiso. Esto implica que el comparendo puede ser impuesto incluso sin un procedimiento presencial, y llegar posteriormente al propietario del vehículo.

Vehículos que sí pueden circular hoy en Bogotá

Aunque la restricción es amplia, existen excepciones autorizadas por el Distrito. Entre ellas se encuentran:

Transporte público (TransMilenio y SITP)



Vehículos de emergencia



Rutas escolares debidamente autorizadas



Carros conducidos por personas con discapacidad , con acreditación vigente



Servicios especiales previamente registrados ante la autoridad de tránsito

Los conductores que no estén cobijados por alguna de estas excepciones no pueden circular durante la jornada.

La Secretaría de Movilidad insistió en que la mejor alternativa para los ciudadanos es no sacar el carro ni la moto y optar por opciones como TransMilenio, SITP, bicicleta o caminatas cortas. La reducción del tráfico facilita los desplazamientos y contribuye a una ciudad más ordenada y menos contaminada.

El Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá no solo busca sancionar, sino promover un cambio en los hábitos de movilidad, siempre bajo el respeto estricto de las normas vigentes.