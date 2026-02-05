Estas son las dos presentadoras que le dicen adiós a Día a Día

Día a día, uno de los programas de entretenimiento más emblemáticos de Caracol Televisión, atraviesa un nuevo momento de transformación. Tras más de 20 años al aire, el matutino que acompaña las mañanas de millones de colombianos podría despedirse en los próximos días de dos de sus figuras regionales más queridas, una decisión que ya genera conversación en redes sociales y en el mundo del espectáculo.
Actualmente, el programa se mantiene con su equipo principal conformado por Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez, quienes han logrado consolidar una fórmula cercana y familiar para la audiencia. Sin embargo, todo indicaría que la producción apostará por un nuevo enfoque que implicaría la salida de presentadoras en las diferentes ciudades del país.
Rochi Stevenson y Sandra Posada dirían adiós a Día a día
Además del set principal en Bogotá, Día a día ha contado durante años con corresponsales regionales que aportan diversidad, identidad cultural y conexión local. Entre ellas se destacan Rochi Stevenson, desde la Costa Caribe, y Sandra Posada, desde Medellín.
De acuerdo con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, ambas presentadoras dejarían de formar parte del programa. La información fue revelada por el comunicador a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su sorpresa y desacuerdo con la decisión.
“Ay, sacaron a Rochi Stevenson de Día a día, ¿pueden creerlo? Rochi es una de las mejores presentadoras del país”, afirmó Ochoa, recordando además su trayectoria en otros formatos del canal como El Desafío, donde se ganó el cariño del público.
Reconocimiento al talento y trayectoria de las presentadoras
El periodista también se refirió a la salida de Sandra Posada, destacando su profesionalismo y versatilidad frente a las cámaras. Posada no solo ha sido corresponsal del matutino desde Medellín, sino que también ha participado en varias emisiones de La Red, uno de los programas de entretenimiento más vistos del canal.
“También le dijeron adiós a Sandra Posada, una mujer maravillosa y muy talentosa. Seguro llegarán cosas maravillosas para ella”, expresó Ochoa, enviándole un mensaje de respaldo tras conocerse la noticia.
¿El fin de los corresponsales regionales en Día a día?
Según lo explicado por el periodista, la salida de Rochi Stevenson y Sandra Posada estaría relacionada con una decisión editorial del programa: eliminar las corresponsalías en las ciudades y centralizar el contenido.
“Me dicen que ya no tendrán más corresponsales en ninguna ciudad. ¿Será que ahora van a trabajar con los del noticiero?”, cuestionó Ochoa, dejando abierta la posibilidad de que el espacio adopte un nuevo modelo de producción.
Hasta el momento, Caracol Televisión no ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la información. No obstante, la posible salida de Rochi Stevenson y Sandra Posada ha generado reacciones entre televidentes, quienes destacan el aporte de ambas presentadoras al tono cercano y diverso del programa.