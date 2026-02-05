Estas son las dos presentadoras que le dicen adiós a Día a Día

Día a día, uno de los programas de entretenimiento más emblemáticos de Caracol Televisión, atraviesa un nuevo momento de transformación. Tras más de 20 años al aire, el matutino que acompaña las mañanas de millones de colombianos podría despedirse en los próximos días de dos de sus figuras regionales más queridas, una decisión que ya genera conversación en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

Actualmente, el programa se mantiene con su equipo principal conformado por Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez, quienes han logrado consolidar una fórmula cercana y familiar para la audiencia. Sin embargo, todo indicaría que la producción apostará por un nuevo enfoque que implicaría la salida de presentadoras en las diferentes ciudades del país.

Rochi Stevenson y Sandra Posada dirían adiós a Día a día

Además del set principal en Bogotá, Día a día ha contado durante años con corresponsales regionales que aportan diversidad, identidad cultural y conexión local. Entre ellas se destacan Rochi Stevenson, desde la Costa Caribe, y Sandra Posada, desde Medellín.

De acuerdo con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, ambas presentadoras dejarían de formar parte del programa. La información fue revelada por el comunicador a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su sorpresa y desacuerdo con la decisión.

“Ay, sacaron a Rochi Stevenson de Día a día, ¿pueden creerlo? Rochi es una de las mejores presentadoras del país”, afirmó Ochoa, recordando además su trayectoria en otros formatos del canal como El Desafío, donde se ganó el cariño del público.