Inundaciones atípicas aíslan a miles de familias en Córdoba

Las lluvias fuera de temporada continúan provocando una emergencia humanitaria en el noroeste de Colombia, donde miles de familias permanecen incomunicadas por extensas inundaciones en el sur del departamento de Córdoba. La magnitud del fenómeno quedó en evidencia tras un sobrevuelo de verificación realizado este jueves, en el que se observaron vastas zonas rurales completamente cubiertas por el agua.
De acuerdo con el balance oficial, 24 municipios de Córdoba registran afectaciones y más de 19.000 familias han resultado damnificadas por el aumento inusual de los niveles de los ríos, especialmente el Sinú y el San Jorge, cuyos desbordamientos han impactado viviendas, cultivos y vías de comunicación.
Le puede interesar: CNE autoriza a Daniel Quintero a participar en consulta del 8 de marzo
Municipios en alerta por el embalse de Urrá
La situación más compleja se concentra en Puerto Libertador, Canalete, Montelíbano y Tierralta, municipios ubicados en el área de influencia del embalse de Urrá, infraestructura que actualmente se encuentra cerca de su capacidad máxima. Las descargas controladas que se realizan hacia el cauce del río Sinú han incrementado el riesgo de inundaciones aguas abajo.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó que el comportamiento climático resulta especialmente preocupante por ocurrir en un periodo que históricamente corresponde a una temporada de menor precipitación.
“Estamos en una época que normalmente no registra lluvias intensas. Ver este nivel de afectación en temporada seca es algo completamente atípico”, señaló el funcionario antes de iniciar el recorrido aéreo desde Montería.
Durante el sobrevuelo, se identificaron extensas áreas agrícolas bajo el agua, cercas y caminos desaparecidos, y viviendas cuyos techos de zinc y palma sobresalen como islotes en medio de la inundación. Árboles, pastizales y cultivos permanecen sumergidos, reflejando la fuerza de las crecientes.
Carrillo reconoció el impacto emocional que genera observar directamente la emergencia:
“Teníamos reportes técnicos y cifras, pero constatarlo en terreno siempre duele. La dimensión humana de esta tragedia es enorme”.
Refuerzan ayuda humanitaria en Córdoba
Ante el avance de la emergencia, la UNGRD intensificó la atención humanitaria con la llegada a Montería de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportó 10 toneladas adicionales de ayuda, sumándose a los más de 7.500 kits humanitarios ya entregados.
Los apoyos incluyen alimentos, agua potable, kits de higiene, utensilios de cocina y frazadas, los cuales serán distribuidos con el acompañamiento de la Defensa Civil y autoridades locales.
También le puede interesar: Así fue el primer bombardeo al ELN en Catatumbo autorizado por Petro
En el embalse de Urrá, las autoridades realizaron una inspección técnica del vertedero, donde continúan las descargas de agua para evitar un desbordamiento mayor. La empresa operadora informó que fueron apagadas las turbinas restantes de la central hidroeléctrica con el objetivo de reducir el caudal hacia el río Sinú, aunque aclaró que la efectividad de la medida depende de una disminución sostenida de las lluvias.
Mientras tanto, aguas abajo el impacto persiste, con comunidades rurales y urbanas aún afectadas, lo que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo ante la posibilidad de nuevos desbordamientos.
*Hecha con información de EFE*