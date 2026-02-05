Inundaciones atípicas aíslan a miles de familias en Córdoba

Las lluvias fuera de temporada continúan provocando una emergencia humanitaria en el noroeste de Colombia, donde miles de familias permanecen incomunicadas por extensas inundaciones en el sur del departamento de Córdoba. La magnitud del fenómeno quedó en evidencia tras un sobrevuelo de verificación realizado este jueves, en el que se observaron vastas zonas rurales completamente cubiertas por el agua.

De acuerdo con el balance oficial, 24 municipios de Córdoba registran afectaciones y más de 19.000 familias han resultado damnificadas por el aumento inusual de los niveles de los ríos, especialmente el Sinú y el San Jorge, cuyos desbordamientos han impactado viviendas, cultivos y vías de comunicación.

Le puede interesar: CNE autoriza a Daniel Quintero a participar en consulta del 8 de marzo

Municipios en alerta por el embalse de Urrá

La situación más compleja se concentra en Puerto Libertador, Canalete, Montelíbano y Tierralta, municipios ubicados en el área de influencia del embalse de Urrá, infraestructura que actualmente se encuentra cerca de su capacidad máxima. Las descargas controladas que se realizan hacia el cauce del río Sinú han incrementado el riesgo de inundaciones aguas abajo.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó que el comportamiento climático resulta especialmente preocupante por ocurrir en un periodo que históricamente corresponde a una temporada de menor precipitación.

“Estamos en una época que normalmente no registra lluvias intensas. Ver este nivel de afectación en temporada seca es algo completamente atípico”, señaló el funcionario antes de iniciar el recorrido aéreo desde Montería.