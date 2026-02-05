Atentado a esquema del senador Jairo Castellanos dejó dos escoltas muertos

Dos escoltas del senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), fueron asesinados en la tarde de este jueves 5 de febrero tras un ataque armado contra un vehículo de su esquema de seguridad en el departamento de Arauca.

El hecho se registró hacia las 2:00 de la tarde en la vía que comunica los municipios de Fortul y Tame, a pocos kilómetros del casco urbano de Fortul, antes de llegar al estadero conocido como La Macarena. De acuerdo con las versiones preliminares, un vehículo perteneciente al esquema de seguridad del congresista fue interceptado y atacado con múltiples disparos.

La camioneta terminó a un costado de la carretera con evidentes daños: los vidrios destruidos, las llantas perforadas y numerosos impactos de bala en la carrocería y la estructura, tanto de armas cortas como largas. En el lugar murieron el conductor del vehículo y uno de los escoltas que hacía parte del esquema.

Según se conoció, el senador Jairo Castellanos no se encontraba en la caravana atacada. El congresista estaba en la ciudad de Yopal, Casanare, a la espera de la llegada del esquema de seguridad, que se desplazaba desde Norte de Santander para recogerlo y acompañarlo en el cumplimiento de una agenda política prevista en la región del Sarare Araucano.

Blu Radio informó, citando a uno de los asesores que acompaña al senador, que Castellanos se encuentra a salvo y que al momento del ataque aguardaba en Yopal la llegada del equipo de seguridad que fue emboscado en territorio araucano.

Tras conocerse el atentado, la congresista Lina Garrido, de Cambio Radical y oriunda de esa zona del país, difundió imágenes del estado en que quedó la camioneta atacada y se refirió a la situación de seguridad que enfrentan los dirigentes políticos en la región. En sus declaraciones, Garrido criticó el contexto de violencia que se vive en Arauca y cuestionó las condiciones en las que se desarrollan las actividades políticas en el departamento.

El ataque ocurrió en un ambiente de alta tensión en la zona. En la mañana de ese mismo jueves, según se reportó, un francotirador disparó contra un uniformado de la Policía en el municipio de Fortul, hecho que aumentó la preocupación por el deterioro del orden público en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre los responsables del atentado ni sobre eventuales medidas adicionales de protección para el senador Jairo Castellanos o su entorno cercano. Tampoco se han conocido detalles sobre operativos de búsqueda tras el ataque armado.