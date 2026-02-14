¿Por qué Curaçao se posiciona como un destino favorito entre colombianos?

En el corazón del destino se encuentra Willemstad, capital declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocida por su arquitectura colorida y su dinámica escena urbana.

Carnaval y cultura: los grandes atractivos del inicio de año

Entre los eventos más esperados está el Carnaval de Curaçao, uno de los hitos culturales del primer trimestre. Durante semanas, la isla se llena de desfiles, música y trajes que reflejan su identidad local y su herencia multicultural.

Este tipo de celebraciones refuerza la percepción de Curaçao como un destino que va más allá del turismo de sol y playa, apostando por experiencias culturales auténticas.

Crecimiento regional y reconocimiento internacional

El desempeño turístico de la isla en 2025 fue positivo a nivel global. Según datos oficiales, Suramérica registró 178.408 turistas stayover, con un crecimiento del 26 % frente a 2024. En total, Curaçao alcanzó 788.427 visitantes stayover durante el año.

“Colombia se consolidó como el tercer mercado emisor de turistas con 55.691 visitantes, un resultado que refuerza nuestras expectativas de crecimiento hacia 2026”, afirmó Muryad de Bruin, Director de la Oficina de Turismo de Curaçao.

El enfoque estratégico del destino también fue reconocido en los Best Travel Awards 2025, destacando su visión a largo plazo y su capacidad de conectar con las motivaciones reales de los viajeros.

Más vuelos directos entre Colombia y Curaçao

La conectividad aérea ha sido clave en este crecimiento. Durante 2025, Avianca, Copa, Wingo y Z Air mantuvieron vuelos regulares desde Colombia. Además, desde diciembre, LATAM Airlines inició vuelos directos desde Bogotá con operación durante todo el año, ampliando la oferta para el mercado colombiano.