¿Por qué Curaçao se posiciona como un destino favorito entre colombianos?

En un momento en que los viajeros colombianos priorizan destinos internacionales cercanos, auténticos y con experiencias completas, Curaçao se posiciona como una de las opciones más atractivas del Caribe. Las cifras de 2025 lo confirman: 55.691 colombianos viajaron a la isla, lo que representa un crecimiento del 19 % frente a 2024.
Con este resultado, Colombia se consolidó como el tercer mercado emisor de turistas hacia Curaçao a nivel global y el primero en Suramérica, solo por detrás de Países Bajos y Estados Unidos.
Un destino pequeño en tamaño, grande en experiencias
Ubicada en el sur del Caribe y fuera del cinturón de huracanes —lo que garantiza clima estable durante todo el año—, Curaçao combina cercanía geográfica con una identidad cultural única.
En la isla conviven 55 nacionalidades y se hablan cuatro idiomas: papiamento, neerlandés, inglés y español, reflejo de siglos de intercambio entre Europa, el Caribe y América Latina.
Su propuesta turística incluye:
-
Más de 35 playas de aguas cristalinas.
-
Gastronomía multicultural.
-
Arte y arquitectura vibrante.
-
Vida nocturna activa.
-
Deportes acuáticos y aventura.
-
Una agenda cultural sólida durante todo el año.
En el corazón del destino se encuentra Willemstad, capital declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocida por su arquitectura colorida y su dinámica escena urbana.
Carnaval y cultura: los grandes atractivos del inicio de año
Entre los eventos más esperados está el Carnaval de Curaçao, uno de los hitos culturales del primer trimestre. Durante semanas, la isla se llena de desfiles, música y trajes que reflejan su identidad local y su herencia multicultural.
Este tipo de celebraciones refuerza la percepción de Curaçao como un destino que va más allá del turismo de sol y playa, apostando por experiencias culturales auténticas.
Crecimiento regional y reconocimiento internacional
El desempeño turístico de la isla en 2025 fue positivo a nivel global. Según datos oficiales, Suramérica registró 178.408 turistas stayover, con un crecimiento del 26 % frente a 2024. En total, Curaçao alcanzó 788.427 visitantes stayover durante el año.
“Colombia se consolidó como el tercer mercado emisor de turistas con 55.691 visitantes, un resultado que refuerza nuestras expectativas de crecimiento hacia 2026”, afirmó Muryad de Bruin, Director de la Oficina de Turismo de Curaçao.
El enfoque estratégico del destino también fue reconocido en los Best Travel Awards 2025, destacando su visión a largo plazo y su capacidad de conectar con las motivaciones reales de los viajeros.
Más vuelos directos entre Colombia y Curaçao
La conectividad aérea ha sido clave en este crecimiento. Durante 2025, Avianca, Copa, Wingo y Z Air mantuvieron vuelos regulares desde Colombia. Además, desde diciembre, LATAM Airlines inició vuelos directos desde Bogotá con operación durante todo el año, ampliando la oferta para el mercado colombiano.