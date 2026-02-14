Inicio
Entretenimiento

Así se ve John Leguizamo con Pedro Escobar en su nueva serie

Sáb, 14/02/2026 - 08:00
John Leguizamo protagoniza la nueva serie 'Dear Killer Nannies' que da un vistazo diferente a la historia de Pablo Escobar.
John Leguizamo serie Pablo Escobar
Créditos:
Redes sociales

John Leguizamo suma un nuevo papel emblemático a su carrera: dará vida a Pablo Escobar Gaviria en la serie “Dear Killer Nannies”, una producción que llegará próximamente a la plataforma Hulu y seguramente en Disney+ a nivel Latinoamérica, que promete ofrecer una mirada distinta sobre la historia del narcotraficante más conocido de Colombia.

La serie abordará el universo de Escobar desde una perspectiva poco explorada: la infancia de su hijo, Juampi, en medio del imperio criminal que marcó a toda una generación.

Una historia contada desde la mirada del hijo de Escobar

A diferencia de otras producciones centradas en el ascenso y caída del capo del narcotráfico, “Dear Killer Nannies” se presenta como un relato de crecimiento narrado a través de los ojos de Juampi cuando era niño.

La trama muestra cómo el mundo del menor comienza a transformarse bajo la sombra del poder y la violencia que rodean a su padre. El peligro constante, la persecución y la presencia de sicarios —quienes funcionan como sus “niñeras”— forman parte de la cotidianidad del protagonista.

Según la descripción oficial del proyecto, la serie: “Explora la lealtad, el miedo y la pérdida de la inocencia, revelando el costo humano de una infancia vivida dentro de uno de los legados criminales más infames de la historia”.

Un elenco internacional y varias etapas de Juampi

El reparto incluye a Janer Villareal, Miguel Tamayo y Miguel Ángel García, quienes interpretan a Juampi en distintas etapas de su vida. También participan actrices y actores como Laura Rodríguez, Juanita Molina y Carmen Electra, entre otros.

En el centro de la historia estará la interpretación de Leguizamo como Pablo Escobar, un personaje ampliamente retratado en el cine y la televisión, pero que en esta ocasión será mostrado desde la dinámica íntima y familiar.

Un papel que John Leguizamo buscó durante años

La elección de Leguizamo para encarnar a Escobar no es casual. El actor, reconocido por su versatilidad en Hollywood y por papeles como el del gánster Benny Blanco en “Carlito’s Way”, ha manifestado desde hace más de una década su interés en interpretar al capo colombiano.

De acuerdo con un artículo publicado en 2013 por The Guardian, Leguizamo ya había sido considerado para un proyecto sobre Escobar que nunca se concretó. En aquel entonces, invirtió 15.000 dólares en prótesis y vestuario especial para demostrar que podía transformarse físicamente y asumir la imponente presencia del narcotraficante.

Estreno en abril y “la primera versión autorizada”

Este mismo día, el actor compartió en sus redes sociales el adelanto oficial de “Dear Killer Nannies”, acompañándolo con el mensaje: “¡El mejor Pablo de todos!”. Además, confirmó que la serie se estrenará en abril en Hulu.

En la sección de comentarios, Leguizamo describió la producción como la “primera versión autorizada” de la historia, lo que sugiere un enfoque respaldado por fuentes cercanas al entorno familiar.

Creado Por
Kienyke.com
Pablo Escobar
Series
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
“Se debe pagar la quincena con el mínimo decretado”: Petro
Presidente Gustavo Petro.
El presidente pidió a las empresas mantener el pago del salario mínimo vital decretado, mientras el Consejo de Estado estudia la medida y el Gobierno anuncia recursos legales.
Colombia
MinCultura respondió por presuntos contratos de su mamá y hermano con el Estado
Yannai Kadamani.
Yannai Kadamani respondió a señalamientos sobre contratos de su madre con entidades del Gobierno y aseguró que no existe conflicto de interés ni irregularidad.
Política
¿Qué hacían reunidos Mafe Carrascal y el conjuez que negó consulta a Cepeda?
María Fernanda Carrascal y Hollman Ibáñez.
KienyKe conoció que Carrascal y Hollman Ibáñez se reunieron el 12 de febrero en Bogotá, tras la decisión que negó la inscripción de Cepeda en la consulta del 8 de marzo.
Mundo
Donald Trump confirmó visita a Venezuela tras captura de Maduro
Donald Trump.
El presidente de EE. UU. anunció que viajará al país sudamericano sin definir fecha, tras la operación militar que permitió detener a Nicolás Maduro y asumir control petrolero.