Así se ve John Leguizamo con Pedro Escobar en su nueva serie

La trama muestra cómo el mundo del menor comienza a transformarse bajo la sombra del poder y la violencia que rodean a su padre. El peligro constante, la persecución y la presencia de sicarios —quienes funcionan como sus “niñeras”— forman parte de la cotidianidad del protagonista.

Según la descripción oficial del proyecto, la serie: “Explora la lealtad, el miedo y la pérdida de la inocencia, revelando el costo humano de una infancia vivida dentro de uno de los legados criminales más infames de la historia”.

Un elenco internacional y varias etapas de Juampi

El reparto incluye a Janer Villareal, Miguel Tamayo y Miguel Ángel García, quienes interpretan a Juampi en distintas etapas de su vida. También participan actrices y actores como Laura Rodríguez, Juanita Molina y Carmen Electra, entre otros.

En el centro de la historia estará la interpretación de Leguizamo como Pablo Escobar, un personaje ampliamente retratado en el cine y la televisión, pero que en esta ocasión será mostrado desde la dinámica íntima y familiar.

Un papel que John Leguizamo buscó durante años

La elección de Leguizamo para encarnar a Escobar no es casual. El actor, reconocido por su versatilidad en Hollywood y por papeles como el del gánster Benny Blanco en “Carlito’s Way”, ha manifestado desde hace más de una década su interés en interpretar al capo colombiano.

De acuerdo con un artículo publicado en 2013 por The Guardian, Leguizamo ya había sido considerado para un proyecto sobre Escobar que nunca se concretó. En aquel entonces, invirtió 15.000 dólares en prótesis y vestuario especial para demostrar que podía transformarse físicamente y asumir la imponente presencia del narcotraficante.

Estreno en abril y “la primera versión autorizada”

Este mismo día, el actor compartió en sus redes sociales el adelanto oficial de “Dear Killer Nannies”, acompañándolo con el mensaje: “¡El mejor Pablo de todos!”. Además, confirmó que la serie se estrenará en abril en Hulu.

En la sección de comentarios, Leguizamo describió la producción como la “primera versión autorizada” de la historia, lo que sugiere un enfoque respaldado por fuentes cercanas al entorno familiar.