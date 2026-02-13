Drake envuelto en polémica por comprar pertenencias de Pablo Escobar

La compra se habría producido poco después de que Drake perdiera una apuesta de un millón de dólares durante el Super Bowl. El artista apostó por los New England Patriots, quienes fueron derrotados 29-13 por los Seattle Seahawks, esfumando la posibilidad de ganar 2.95 millones de dólares.

El canadiense se ha convertido en uno de los rostros más visibles de las apuestas con criptomonedas, al punto de que su mala racha deportiva dio origen al meme conocido como “la maldición de Drake”.

Indignación en Medellín: ¿romantización del crimen?

La publicación generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios reaccionaron con memes y comentarios irónicos, otros expresaron indignación por lo que consideran una “romantización” de una figura responsable de uno de los periodos más violentos en la historia de Colombia.

En Medellín, ciudad que sufrió directamente la violencia del cartel de Escobar en los años 80 y 90, la imagen fue vista por muchos como una falta de sensibilidad histórica. Para varios críticos, la compra refuerza una estética “gánster” que ignora el dolor que dejó el narcotráfico en miles de familias.

Esta no es la primera vez que celebridades internacionales generan controversia por referencias al capo colombiano.

Antecedentes: artistas que exaltaron la imagen de Escobar

En 2017, el rapero estadounidense Wiz Khalifa visitó la tumba de Escobar en Medellín durante una gira y publicó fotografías fumando marihuana en el lugar, además de recorrer el edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante. Las imágenes provocaron fuertes críticas en Colombia.

Otro caso recordado fue el del reguetonero puertorriqueño J Alvarez, quien asistió a un evento en la Feria de las Flores usando una camiseta con la palabra “Escobar”. La reacción fue tan negativa que el artista ofreció disculpas públicas, reconociendo que no dimensionó el impacto del nombre en la memoria colectiva del país.