“Se debe pagar la quincena con el mínimo decretado”: Petro

Con una orden directa al empresariado colombiano, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para este año. En medio de la incertidumbre jurídica, el mandatario aseguró que el salario mínimo vital decretado debe seguir pagándose en la próxima quincena.

La controversia surgió luego de que el alto tribunal adoptara una medida provisional que deja en pausa el decreto presidencial mientras se estudia de fondo su legalidad. La decisión abrió interrogantes sobre el futuro de los $2.000.000 que ya están recibiendo los trabajadores que devengan un salario mínimo mensual.

Frente a ese escenario, el jefe de Estado fue enfático: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”. Con ello, dejó claro que, pese a la suspensión provisional, el Gobierno considera vigente el monto establecido hasta que exista una decisión definitiva.

Lea aquí: MinCultura respondió por presuntos contratos de su mamá y hermano con el Estado

Decreto transitorio y respaldo jurídico

Petro explicó que, así como lo estipuló el magistrado Juan Camilo Morales en el auto que suspendió provisionalmente el decreto, el salario mínimo vital se mantendrá hasta la expedición de un decreto transitorio por parte de la Presidencia. Este acto administrativo tendría efectos mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo sobre la legalidad del aumento.

El mandatario también hizo un llamado a los trabajadores para que denuncien ante el Ministerio de Trabajo cualquier incumplimiento en el pago del salario mínimo vital. Según indicó, la cartera laboral reforzará la recepción de quejas y aumentará la vigilancia para proteger los derechos de los empleados.

La instrucción presidencial busca evitar reducciones salariales en medio del proceso judicial y garantizar que los trabajadores no vean afectados sus ingresos mientras se define la controversia legal.

Acciones legales del Gobierno

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Ejecutivo interpondrá recursos para que el Consejo de Estado aclare el alcance de la decisión. El Gobierno pretende que el alto tribunal precise si la suspensión afecta de manera inmediata el pago o si el decreto puede mantenerse vigente de forma transitoria.

Adicionalmente, el presidente señaló que estudiarán la posibilidad de que el incremento del salario mínimo alcance el 23,7 %. Según sus cálculos, el ajuste debería consolidarse en $2.000.000 como salario mínimo mensual.

Reacción desde el Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se pronunció tras la decisión judicial. Aseguró que los trabajadores deben reaccionar mediante la movilización popular y la acción de sus organizaciones.

“Los trabajadores tendrán que reaccionar con la movilización popular y con la movilización y la acción de sus organizaciones. Yo creo que en estos momentos las centrales sindicales y las organizaciones de trabajadores deben estar preparando jornadas de movilización”, afirmó.

La discusión sobre el salario mínimo reabre el debate entre el Ejecutivo y el alto tribunal en torno a las facultades para fijar el incremento y el impacto económico de la medida. Mientras se resuelve el litigio, el Gobierno insiste en que el pago del salario mínimo vital debe mantenerse, en un pulso jurídico que mantiene en expectativa a empleadores y trabajadores en todo el país.