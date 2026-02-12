CNE estudia revocatoria de la candidatura presidencial de Clara López

Una nueva controversia sacude la carrera por la Casa de Nariño. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue radicada una solicitud que busca dejar sin efecto la inscripción de la candidatura presidencial de la senadora Clara López, bajo el argumento de una supuesta doble militancia.
La petición fue presentada por la candidata a la Cámara de Representantes Laura Gallego, exseñorita Antioquia, quien ha estado en el centro de la polémica por un video en el que habría lanzado comentarios violentos contra el presidente Gustavo Petro y el aspirante presidencial Daniel Quintero.
En el documento entregado al tribunal electoral se expone que López llegó al Congreso en 2022 con el aval de la Unión Patriótica, como parte del proyecto político del Pacto Histórico. Posteriormente, esa colectividad fue reconocida oficialmente como partido resultado de una fusión avalada por el mismo CNE en 2025.
Sin embargo, para la actual contienda presidencial, la senadora fue avalada por el partido Esperanza Democrática, organización que anteriormente se denominaba Esperanza, Paz y Libertad (EPL).
De acuerdo con la demandante, la curul y la representación parlamentaria de López continúan jurídicamente ligadas a la colectividad que la llevó al Senado, lo que a su juicio, configuraría una infracción a las normas sobre militancia política.
“Clara López fue elegida al Senado de la República en 2022 con el aval de la Unión Patriótica, dentro del proyecto político del Pacto Histórico, colectividad que posteriormente fue reconocida oficialmente como partido resultante de una fusión aprobada por el mismo Consejo Nacional Electoral en 2025. En consecuencia, su curul, militancia y representación parlamentaria permanecen jurídicamente vinculadas a dicha organización política”, señala el escrito.
El debate sobre la renuncia al Senado
Uno de los puntos centrales del recurso tiene que ver con los tiempos. Según la solicitud elevada ante el CNE, López no habría renunciado a su escaño en el Senado con un año de anticipación a las elecciones presidenciales, plazo que suele ser determinante para evitar escenarios de doble militancia.
Además, la acción destaca que la congresista continúa ejerciendo su curul. Al justificar su decisión de acudir al tribunal electoral, Laura Gallego sostuvo:
“No se puede aspirar a gobernar a Colombia pasando por encima de las normas que sostienen su democracia. En un Estado de Derecho, las reglas no son opcionales ni se acomodan según la conveniencia política”.
Clara López fue la primera candidata presidencial en formalizar su inscripción ante la Registraduría, lo que marcó el arranque oficial de su aspiración. Ahora, también se convierte en la primera contendiente cuya candidatura deberá ser evaluada de fondo por el Consejo Nacional Electoral en este proceso.
La determinación que adopte el tribunal podría tener consecuencias directas: si prospera la solicitud de revocatoria, su nombre no aparecería en los tarjetones de la primera vuelta en mayo.
Aunque el CNE negó recientemente la posibilidad de que Iván Cepeda participara en la contienda de marzo durante la ventana de consultas presidenciales, esa decisión no afectó su eventual presencia en la primera vuelta.
El caso de Clara López es distinto. La solicitud presentada apunta directamente a dejar sin efectos su inscripción presidencial, lo que abre un nuevo capítulo jurídico y político en plena carrera electoral.