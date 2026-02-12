CNE estudia revocatoria de la candidatura presidencial de Clara López

Una nueva controversia sacude la carrera por la Casa de Nariño. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue radicada una solicitud que busca dejar sin efecto la inscripción de la candidatura presidencial de la senadora Clara López, bajo el argumento de una supuesta doble militancia.

La petición fue presentada por la candidata a la Cámara de Representantes Laura Gallego, exseñorita Antioquia, quien ha estado en el centro de la polémica por un video en el que habría lanzado comentarios violentos contra el presidente Gustavo Petro y el aspirante presidencial Daniel Quintero.

En el documento entregado al tribunal electoral se expone que López llegó al Congreso en 2022 con el aval de la Unión Patriótica, como parte del proyecto político del Pacto Histórico. Posteriormente, esa colectividad fue reconocida oficialmente como partido resultado de una fusión avalada por el mismo CNE en 2025.

Sin embargo, para la actual contienda presidencial, la senadora fue avalada por el partido Esperanza Democrática, organización que anteriormente se denominaba Esperanza, Paz y Libertad (EPL).

De acuerdo con la demandante, la curul y la representación parlamentaria de López continúan jurídicamente ligadas a la colectividad que la llevó al Senado, lo que a su juicio, configuraría una infracción a las normas sobre militancia política.

“Clara López fue elegida al Senado de la República en 2022 con el aval de la Unión Patriótica, dentro del proyecto político del Pacto Histórico, colectividad que posteriormente fue reconocida oficialmente como partido resultante de una fusión aprobada por el mismo Consejo Nacional Electoral en 2025. En consecuencia, su curul, militancia y representación parlamentaria permanecen jurídicamente vinculadas a dicha organización política”, señala el escrito.