Los números que prendieron la alerta

La señal no está solo en el volumen, sino en la concentración. Cuando el valor contratado se acumula en pocos días, los procesos de soporte se aprietan: estudios previos, supervisión y controles internos trabajan contra el reloj. Y es que en la comparación con el mismo periodo de 2022, la contratación directa pasó de 495.527 contratos por $25,22 billones a 521.269 por $32,88 billones. Eso equivale a +5,2% en número de contratos y +30,4% en valor.

¿Qué está en juego en año electoral?

El informe no presenta una acusación de uso electoral de recursos. La alerta apunta a riesgos que aparecen cuando el Estado contrata con el calendario encima.

Primero, confianza. Un pico antes de la Ley de Garantías alimenta la idea de que se amarraron contratos antes del cierre. Esa lectura pesa en campaña, incluso sin hallazgos de irregularidad.

Segundo, control. La concentración de gasto en pocos días aumenta la posibilidad de errores de trámite, objetos contractuales amplios y supervisión debilitada por carga operativa. El costo se paga en plata y en legitimidad.

Tercero, planeación. Si la explicación es ejecución tardía, el resultado práctico es el mismo: contratación acelerada en el momento más sensible del calendario político.

¿Qué sigue?

La Contraloría anunció monitoreo preventivo y permanente del comportamiento contractual, con énfasis en alertas tempranas y transparencia durante el periodo electoral. En la práctica, el punto es medir si el patrón de enero se repite, cómo se distribuye el gasto y qué tan robustos quedan los controles cuando la regla se aprieta y la política se calienta.