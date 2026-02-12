Grave accidente en la Autopista Norte con calle 245 dejó dos personas muertas

Un grave accidente de tránsito ocurrido a las 11:40 de la noche del miércoles 11 de febrero de 2026 dejó dos mujeres fallecidas en el norte de Bogotá. El siniestro se registró en la Autopista Norte con calle 244, sentido sur-norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente involucró a un bus intermunicipal de la empresa Copetran que se dirigía hacia Bucaramanga, un camión y dos automóviles particulares. Las primeras versiones indican que un joven de 20 años, quien conducía un vehículo de alta gama, habría intentado adelantar al bus justo antes del peaje. En medio de la maniobra, chocó contra un camión y posteriormente contra otro automóvil en el que se movilizaban dos mujeres.

El impacto fue de tal magnitud que la conductora del vehículo afectado murió en el lugar de los hechos. Su acompañante, una mujer de 72 años, fue rescatada por los organismos de emergencia y trasladada a la Clínica La Sabana, donde falleció a las 3:40 de la madrugada debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron al equipo de Ojo de la Noche de Noticias Caracol que las víctimas fueron identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72. Entre tanto, el conductor señalado de provocar el accidente terminó con su vehículo en una zanja del separador central.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre bus y dos automóviles en la autopista Norte con calle 245, sentido Sur-Norte. Se asigna unidad de @TransitoBta, grupo de criminalística en desplazamiento. Vía alterna: tomar Cra. 7”. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades.

Este hecho se suma a otro grave siniestro ocurrido en la capital el pasado miércoles 4 de febrero. En esa ocasión, una mujer de 68 años murió en la intersección de la calle 63 con carrera 17, en el sector de Chapinero, luego de que una camioneta particular, presuntamente, cruzara un semáforo en rojo.

Según los reportes, el vehículo embistió primero a un motociclista y luego atropelló a tres peatones: la mujer fallecida y dos menores de 6 y 11 años, quienes resultaron heridos. Imágenes de cámaras de seguridad evidenciaron que la camioneta circulaba a alta velocidad antes del impacto. Tras arrollar al motociclista, el conductor perdió el control, chocó contra un poste y terminó sobre el andén.

Testigos aseguraron que la víctima intentó apartar a los menores segundos antes del choque. La Seccional de Tránsito confirmó que el vehículo era conducido por un joven de 20 años, acompañado por otro de 19, quienes quedaron vinculados a la investigación.

Ambos casos reavivan el debate sobre la imprudencia al volante y el exceso de velocidad en las vías de Bogotá, mientras las autoridades insisten en el respeto por las normas de tránsito para prevenir nuevas tragedias.