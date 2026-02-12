Inicio
Bogotá

Grave accidente en la Autopista Norte con calle 245 dejó dos personas muertas

Jue, 12/02/2026 - 09:22
El accidente ocurrió en la noche del 11 de febrero en Usaquén. Un joven de 20 años habría intentado adelantar antes del peaje y provocó el choque múltiple.
Accidente en la Autopista Norte.
Créditos:
Videos de redes sociales.

Un grave accidente de tránsito ocurrido a las 11:40 de la noche del miércoles 11 de febrero de 2026 dejó dos mujeres fallecidas en el norte de Bogotá. El siniestro se registró en la Autopista Norte con calle 244, sentido sur-norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente involucró a un bus intermunicipal de la empresa Copetran que se dirigía hacia Bucaramanga, un camión y dos automóviles particulares. Las primeras versiones indican que un joven de 20 años, quien conducía un vehículo de alta gama, habría intentado adelantar al bus justo antes del peaje. En medio de la maniobra, chocó contra un camión y posteriormente contra otro automóvil en el que se movilizaban dos mujeres.

El impacto fue de tal magnitud que la conductora del vehículo afectado murió en el lugar de los hechos. Su acompañante, una mujer de 72 años, fue rescatada por los organismos de emergencia y trasladada a la Clínica La Sabana, donde falleció a las 3:40 de la madrugada debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron al equipo de Ojo de la Noche de Noticias Caracol que las víctimas fueron identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72. Entre tanto, el conductor señalado de provocar el accidente terminó con su vehículo en una zanja del separador central.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre bus y dos automóviles en la autopista Norte con calle 245, sentido Sur-Norte. Se asigna unidad de @TransitoBta, grupo de criminalística en desplazamiento. Vía alterna: tomar Cra. 7”. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades.

Este hecho se suma a otro grave siniestro ocurrido en la capital el pasado miércoles 4 de febrero. En esa ocasión, una mujer de 68 años murió en la intersección de la calle 63 con carrera 17, en el sector de Chapinero, luego de que una camioneta particular, presuntamente, cruzara un semáforo en rojo.

Según los reportes, el vehículo embistió primero a un motociclista y luego atropelló a tres peatones: la mujer fallecida y dos menores de 6 y 11 años, quienes resultaron heridos. Imágenes de cámaras de seguridad evidenciaron que la camioneta circulaba a alta velocidad antes del impacto. Tras arrollar al motociclista, el conductor perdió el control, chocó contra un poste y terminó sobre el andén.

Testigos aseguraron que la víctima intentó apartar a los menores segundos antes del choque. La Seccional de Tránsito confirmó que el vehículo era conducido por un joven de 20 años, acompañado por otro de 19, quienes quedaron vinculados a la investigación.

Ambos casos reavivan el debate sobre la imprudencia al volante y el exceso de velocidad en las vías de Bogotá, mientras las autoridades insisten en el respeto por las normas de tránsito para prevenir nuevas tragedias.

Creado Por
Sandra Vargas
Bogotá
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Accidente
Autopista norte
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Asesinato de Álvaro Gómez: la JEP ratifica que seguirá investigando
JEP mantiene el caso Álvaro Gómez: qué implica
La JEP confirmó que mantendrá el caso de Álvaro Gómez Hurtado por la línea Farc-EP. Fiscalía y otras instancias pueden avanzar en hipótesis diferentes.
Bogotá
Así se ejecutó el crimen contra Gustavo Aponte en Bogotá
Gustavo- Aponte-detalles-crimen
El atacante se disfrazó y tenía lista la motocicleta para escapar. Autoridades investigan el caso.
Colombia
Día de las Manos Rojas: llamado global contra el reclutamiento infantil
El Día de las Manos Rojas
Cada 12 de febrero se conmemora esta fecha que busca frenar la vinculación de niñas, niños y adolescentes a los conflictos armados y fortalecer acciones de prevención y protección de sus derechos.
Colombia
¿Por qué se declaró la emergencia económica?: $8B y UNGRD en rojo
Petro decreta emergencia por 30 días tras inundaciones
El Gobierno declaró emergencia por 30 días tras estimar $8 billones en daños por el invierno. La UNGRD tiene una brecha de recursos para responder en el corto plazo.