Petro anunció que importará gas venezolano “muchísimo más barato”

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia importará gas desde Venezuela a un menor precio, en lo que representa un giro en la estrategia energética del país. El anuncio lo hizo durante un acto de Gobierno en Chaparral, Tolima, donde aseguró que el combustible llegará “muchísimo más barato”, aunque todavía no se conocen los detalles técnicos y comerciales de la operación.

La posibilidad de traer gas del vecino país había estado latente desde hace varios años, especialmente en medio de los debates por el abastecimiento interno y la decisión del Gobierno de frenar nuevos contratos de exploración. Sin embargo, la iniciativa había enfrentado un obstáculo clave: las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la estatal venezolana PDVSA, que impedían transacciones con esa compañía.

El panorama cambió luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que permitirá determinadas transacciones con PDVSA mediante licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta decisión abre la puerta para que Colombia pueda avanzar en acuerdos energéticos con Venezuela.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que, con la licencia correspondiente, el país iniciará conversaciones para concretar la importación de gas. En un mensaje publicado en su cuenta de X, señaló que el objetivo es traer el recurso de manera rápida y a menor costo, tal como lo planteó el presidente.

Petro ya había anticipado esta posibilidad durante el más reciente consejo de ministros, cuando afirmó que, si el gas venezolano resultaba viable, debía aprovecharse sin demora. Además, el pasado 3 de febrero, tras una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, el mandatario reveló que planteó la opción de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela, particularmente en el sector energético.

Según explicó el jefe de Estado en ese momento, Estados Unidos habría evaluado la posibilidad de flexibilizar sanciones en el occidente venezolano, lo que permitiría abrir espacios para la participación de empresas colombianas. Petro consideró entonces que Colombia puede jugar un papel relevante en ese proceso.

Aunque el anuncio marca un avance político y diplomático, aún no se conocen aspectos clave como el volumen de gas que se importará, la infraestructura que se utilizará ni la fecha estimada de inicio del suministro.

En el mismo evento en Chaparral, el presidente informó que canceló su viaje a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, prevista entre el 13 y el 15 de febrero. La decisión obedece a la emergencia invernal que enfrenta el país, particularmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde más de 53.000 familias y 350.000 personas han resultado afectadas.

El Gobierno tiene listo un decreto de emergencia económica, social y ambiental para atender la crisis, en caso de que la Corte Constitucional no levante la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025. La nueva medida contemplaría la creación de un impuesto al patrimonio con el que se buscaría recaudar 8 billones de pesos para atender a las poblaciones damnificadas en 22 departamentos.

Con estos anuncios, el Ejecutivo combina una apuesta por la integración energética regional con la atención urgente de la emergencia climática que golpea al país.