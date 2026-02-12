Fue un crimen premeditado. Esa es la conclusión a la que llegaron las autoridades tras analizar cámaras de seguridad, testimonios y el esquema de seguridad del empresario Gustavo Andrés Aponte, asesinado este miércoles 11 de febrero en el norte de Bogotá.

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló que el ataque no fue improvisado. El homicida estudió el entorno, eligió el momento exacto y utilizó una estrategia que, según la Policía, no se había documentado antes en la ciudad, se vistió con camisa formal y corbata para pasar desapercibido.

El asesinato ocurrió cuando Gustavo Andrés Aponte salía del gimnasio Bodytech, en la carrera 7 con calle 85. Lo acompañaba uno de sus escoltas, policía en uso de buen retiro. El segundo integrante del esquema estaba de descanso ese día, lo que redujo la capacidad de reacción ante el ataque.

El empresario caminaba hacia su vehículo blindado, estacionado en el parqueadero, cuando el sicario se aproximó sin generar sospecha. Las cámaras de seguridad del sector muestran que el agresor se movió con calma antes de disparar.

El arma utilizada fue una pistola calibre 9 milímetros. Según el reporte oficial, Gustavo Aponte recibió impactos en el cuello y la cabeza, heridas que le causaron la muerte. Su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, fue impactado en la espalda cuando intentó reaccionar.

Para los investigadores, el punto elegido para el atentado, el trayecto entre la salida del gimnasio y el vehículo blindado, indica que hubo seguimiento previo. El ataque fue directo contra el empresario, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio selectivo.

La fuga también estaba coordinada. Una motocicleta esperaba en la estación de servicio Primax, en la carrera 7 con calle 85. El conductor ya se encontraba en el lugar antes de los disparos, lo que sugiere planificación logística. Tras cometer el crimen, el sicario corrió hacia ese punto y huyó.

Personal del gimnasio intentó auxiliar a las víctimas mientras se organizaba el traslado urgente a la Clínica del Country, ubicada a pocos minutos. Pese a las maniobras de reanimación, ambos fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Gustavo Andrés Aponte era padre de cuatro hijos y propietario de la marca Arroz Sonora. Su asesinato generó conmoción en el norte de Bogotá y abrió varias líneas de investigación. La Fiscalía analiza posibles amenazas previas, conflictos comerciales y otros elementos que permitan establecer el móvil.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a una acción planeada, con seguimiento, caracterización del agresor y ruta de escape definida. Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y practicando análisis balísticos para identificar plenamente a los responsables del asesinato del empresario en Bogotá.