Gustavo Andrés Aponte Fonnegra fue asesinado este miércoles en el norte de Bogotá en un ataque sicarial que también dejó como víctima a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, un policía retirado que trabajaba en seguridad privada.

De acuerdo con la Policía, el atacante vestía traje y corbata y permaneció en el lugar aproximadamente 15 minutos. Cuando el empresario y su acompañante salieron de un establecimiento en el sector, el sicario disparó contra ambos y luego huyó en motocicleta por la carrera Séptima.

Los dos hombres fueron trasladados con vida a la Clínica del Country, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

En ese mismo punto, en julio de 2023, fue asesinado un comerciante de 52 años.

Empresario de tercera generación

Aponte Fonnegra hacía parte de una familia con tradición en el sector arrocero. Era empresario de tercera generación y su familia adquirió la marca Arroz Sonora en 1993.

Tras esa compra comenzó un proceso de fortalecimiento y expansión que permitió consolidar la compañía en el mercado nacional. Con el paso de los años, la empresa amplió operaciones en departamentos como Tolima y Casanare, regiones estratégicas para la producción de arroz en el país.

Dentro del gremio agroindustrial, Aponte era identificado como uno de los empresarios vinculados al crecimiento de la marca, en un sector que abarca cultivo, procesamiento, distribución y comercialización del cereal, uno de los productos básicos de la canasta familiar.

Aunque tenía reconocimiento en el ámbito empresarial, mantenía bajo perfil público.

Vinculación con labor social

Además de su actividad empresarial, Aponte figuraba como miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas.

La organización desarrolla programas de formación y acompañamiento dirigidos a niños y niñas que viven en condiciones socioeconómicas vulnerables, especialmente en sectores del suroccidente de Bogotá como Patio Bonito.

Su participación en esa entidad hacía parte de su trayectoria más allá del ámbito corporativo.

Reacciones al crimen

Las reacciones al asesinato no se hicieron esperar. Una de las primeras en pronunciarse fue María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien condenó el hecho y expresó su solidaridad con la familia.

“Un día como hoy, hace seis meses Miguel murió a causa de la violencia. Nuestro dolor es infinito. Hoy, a pocas cuadras de mi casa, un sicario disparó contra la vida de un hombre, padre de familia, esposo, hijo, hermano. Dos policías que lo protegían también fueron gravemente heridos”, escribió.

En su mensaje agregó: “Él y su esposa me acompañaron varias veces en la clínica, en misa y en mi duelo. Qué dolor, qué angustia, qué tristeza nuestro país. Abrazo con el más sincero amor y compasión a toda su familia. Dios ayúdanos por favor”.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recolección de testimonios para establecer los móviles del crimen.

La Policía y la Fiscalía también toman declaraciones a familiares y personas cercanas al empresario para determinar si había recibido amenazas previas o tenía alguna situación de riesgo conocida.

El caso continúa bajo investigación.