Este es el cartel de los más buscados por robo de vehículos en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Seguridad, dio a conocer un cartel con los rostros de cuatro hombres señalados de pertenecer al grupo delincuencial conocido como los ‘Pumas’, una estructura dedicada al hurto organizado de vehículos de alta gama y de automóviles utilizados para plataformas digitales en la capital.

De acuerdo con las autoridades, los señalados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado, tras una investigación que evidenció una operación criminal estructurada, con roles definidos que facilitaban la ejecución de robos de forma coordinada y violenta en distintos sectores de Bogotá.

Entre los buscados se encuentra alias ‘Sebas’, identificado como el presunto líder de la banda, encargado de planear y coordinar los hurtos. Alias ‘Salado’ cumplía funciones relacionadas con la movilidad y el traslado de los vehículos robados, que eran llevados a centros comerciales o viviendas para evadir sistemas de rastreo.

Por su parte, alias ‘Velandia’ sería quien abordaba directamente a las víctimas, empleando armas de fuego y agresiones físicas, mientras que alias ‘Ríos’ realizaba labores de vigilancia y seguimiento previo, identificando rutas y momentos oportunos para cometer los robos.

Capturas recientes y avance de la investigación

En uno de los más recientes operativos contra esta estructura, la Policía capturó a tres presuntos integrantes en acciones simultáneas realizadas en Bogotá y Medellín, mediante órdenes judiciales. Según el proceso investigativo, los detenidos estarían vinculados a múltiples casos de hurto de vehículos de alta gama.