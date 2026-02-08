Pico y placa en Bogotá del 9 al 15 de febrero de 2026: así funciona la medida

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó cómo operará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de febrero de 2026, con el fin de regular la movilidad y reducir la congestión vial en la capital.

Conocer el calendario oficial es clave para planificar los desplazamientos, evitar multas y cumplir con la normativa vigente.

Horario del pico y placa en Bogotá

La restricción para automotores particulares se mantiene en el horario habitual:

De lunes a viernes , entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m.

No aplica los sábados, domingos ni días festivos

La medida continúa funcionando bajo el esquema de días pares e impares:

Días impares: pueden circular vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Días pares: pueden circular vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Calendario del pico y placa: semana del 9 al 15 de febrero

Lunes 9 de febrero: placas 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 10 de febrero: placas 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 11 de febrero: placas 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 12 de febrero: placas 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 13 de febrero: placas 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 14 de febrero: no aplica la medida

Domingo 15 de febrero: no aplica la medida

La SDM reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar estafas relacionadas con el Pico y Placa Solidario. El único canal oficial para adquirir este permiso es la plataforma institucional, disponible exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co

Además, el único medio de pago autorizado es el botón PSE dentro de la página oficial. Cualquier otra oferta o enlace externo debe considerarse fraudulento.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es fundamental para evitar sanciones y circular de manera responsable en Bogotá.