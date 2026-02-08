Inicio
Bogotá

Pico y placa en Bogotá del 9 al 15 de febrero de 2026: así funciona la medida

Dom, 08/02/2026 - 16:47
Conozca cómo aplica el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 9 al 15 de febrero de 2026 y evite sanciones.
Conozca cómo aplica el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 9 al 15.
Créditos:
Alcaldía Mayor de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó cómo operará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de febrero de 2026, con el fin de regular la movilidad y reducir la congestión vial en la capital.

Conocer el calendario oficial es clave para planificar los desplazamientos, evitar multas y cumplir con la normativa vigente.

Horario del pico y placa en Bogotá

La restricción para automotores particulares se mantiene en el horario habitual:

  • De lunes a viernes, entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m.
  • No aplica los sábados, domingos ni días festivos

La medida continúa funcionando bajo el esquema de días pares e impares:

  • Días impares: pueden circular vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Días pares: pueden circular vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Le puede interesar: Super Bowl impulsa el posicionamiento del aguacate Hass colombiano

Calendario del pico y placa: semana del 9 al 15 de febrero

  • Lunes 9 de febrero: placas 1, 2, 3, 4 y 5
  • Martes 10 de febrero: placas 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 11 de febrero: placas 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 12 de febrero: placas 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 13 de febrero: placas 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 14 de febrero: no aplica la medida
  • Domingo 15 de febrero: no aplica la medida

La SDM reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar estafas relacionadas con el Pico y Placa Solidario. El único canal oficial para adquirir este permiso es la plataforma institucional, disponible exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co

Además, el único medio de pago autorizado es el botón PSE dentro de la página oficial. Cualquier otra oferta o enlace externo debe considerarse fraudulento.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es fundamental para evitar sanciones y circular de manera responsable en Bogotá.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Excarcelan a Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición venezolana
Perkins Rocha, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, fue excarcelado este domingo en Venezuela.
Perkins Rocha, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, fue excarcelado este domingo en Venezuela bajo estrictas medidas cautelares.
Bogotá
Pico y placa en Bogotá del 9 al 15 de febrero de 2026: así funciona la medida
Conozca cómo aplica el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 9 al 15.
Conozca cómo aplica el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 9 al 15 de febrero de 2026 y evite sanciones.
Mundo
Juan Pablo Guanipa fue liberado tras más de ocho meses preso en Venezuela
Juan Pablo Guanipa fue liberado tras más de ocho meses preso
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses detenido. María Corina Machado celebró su liberación.
Política
Pacto Histórico ajusta y reinscribe su lista a la Cámara por Bogotá
Pacto Histórico ajusta y reinscribe su lista a la Cámara por Bogotá
El Pacto Histórico volvió a inscribir ante la Registraduría su lista a la Cámara por Bogotá, encabezada por María Fernanda Carrascal, tras el fallo del CNE.