Juan Pablo Guanipa fue liberado tras más de ocho meses preso en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado y férreo crítico del chavismo, fue excarcelado este domingo luego de permanecer más de ocho meses privado de la libertad, confirmó su familia.

La información fue dada a conocer por su hijo, Ramón Guanipa, quien anunció la liberación a través de su cuenta en X. En su mensaje, aseguró que, tras una prolongada separación de más de un año y medio, la familia podrá reencontrarse nuevamente.

“Luego de más de ocho meses de injusta prisión, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió.

Minutos después de su liberación, Juan Pablo Guanipa publicó un video en el que confirmó su salida de prisión y dejó un mensaje político sobre el futuro del país.

“Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó el dirigente opositor.

La excarcelación fue celebrada por María Corina Machado, quien calificó a Guanipa como un “héroe” y destacó su papel dentro de la lucha opositora. En su mensaje, reiteró el llamado a la liberación de todos los presos políticos en el país.

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre”, escribió.