Juan Pablo Guanipa fue liberado tras más de ocho meses preso en Venezuela

Dom, 08/02/2026 - 15:17
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses detenido. María Corina Machado celebró su liberación.
Créditos:
EFE

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado y férreo crítico del chavismo, fue excarcelado este domingo luego de permanecer más de ocho meses privado de la libertad, confirmó su familia.

La información fue dada a conocer por su hijo, Ramón Guanipa, quien anunció la liberación a través de su cuenta en X. En su mensaje, aseguró que, tras una prolongada separación de más de un año y medio, la familia podrá reencontrarse nuevamente.

“Luego de más de ocho meses de injusta prisión, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió.

Minutos después de su liberación, Juan Pablo Guanipa publicó un video en el que confirmó su salida de prisión y dejó un mensaje político sobre el futuro del país.

“Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó el dirigente opositor.

La excarcelación fue celebrada por María Corina Machado, quien calificó a Guanipa como un “héroe” y destacó su papel dentro de la lucha opositora. En su mensaje, reiteró el llamado a la liberación de todos los presos políticos en el país.

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre”, escribió.

 

Contexto del proceso de excarcelaciones

La liberación de Guanipa se produce en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según cifras divulgadas por la principal coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, mientras que la ONG Foro Penal contabiliza 383 liberaciones.

El Gobierno venezolano sostiene que este proceso inició en diciembre de 2025 y que desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no se han publicado listados oficiales.

Juan Pablo Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025, cuando permanecía en la clandestinidad, durante un operativo policial que, según el Gobierno, buscaba desmantelar un presunto plan para boicotear las elecciones regionales y legislativas de ese mes. En ese procedimiento fueron capturadas más de 70 personas, incluidos extranjeros.

Su última aparición pública había sido el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, resultados que la oposición denunció como fraudulentos.

*Hecha con información de EFE*

Creado Por
Kienyke.com
Venezuela
Coyuntura internacional
