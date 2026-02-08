Camioneros advierten posible paro por ingreso de camiones ecuatorianos

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) manifestó su fuerte inconformismo frente a recientes decisiones del Gobierno Nacional y advirtió que el gremio se encuentra en alerta máxima, ante la posibilidad de convocar una nueva jornada de paro en Colombia.

A través de un comunicado oficial, la ACC rechazó el compromiso anunciado en un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mediante el cual Colombia aceptaría el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional.

Le puede interesar: Jhon Viáfara recuperó su libertad en EE. UU. y ya está en Colombia

Rechazo al ingreso de camiones ecuatorianos

Según el gremio, esta determinación es “grave, equivocada y altamente perjudicial” para el sector transportador colombiano. La ACC advirtió que el transporte directo internacional ya ha demostrado en el pasado generar efectos negativos, como el monopolio de grandes empresas y el aumento de actividades ilegales.

Entre los riesgos señalados se encuentran el contrabando de combustibles y medicamentos, así como el tráfico de narcóticos, la trata de personas y otras prácticas ilícitas que, aseguran, afectan directamente la seguridad y la economía del país.