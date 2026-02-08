Inicio
Camioneros advierten posible paro por ingreso de camiones ecuatorianos

Dom, 08/02/2026 - 08:23
La Asociación Colombiana de Camioneros declaró alerta máxima y no descarta un paro si el Gobierno permite el ingreso de camiones ecuatorianos al país.
La Asociación Colombiana de Camioneros declaró alerta máxima
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) manifestó su fuerte inconformismo frente a recientes decisiones del Gobierno Nacional y advirtió que el gremio se encuentra en alerta máxima, ante la posibilidad de convocar una nueva jornada de paro en Colombia.

A través de un comunicado oficial, la ACC rechazó el compromiso anunciado en un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mediante el cual Colombia aceptaría el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional.

Rechazo al ingreso de camiones ecuatorianos

Según el gremio, esta determinación es “grave, equivocada y altamente perjudicial” para el sector transportador colombiano. La ACC advirtió que el transporte directo internacional ya ha demostrado en el pasado generar efectos negativos, como el monopolio de grandes empresas y el aumento de actividades ilegales.

Entre los riesgos señalados se encuentran el contrabando de combustibles y medicamentos, así como el tráfico de narcóticos, la trata de personas y otras prácticas ilícitas que, aseguran, afectan directamente la seguridad y la economía del país.

La Asociación también cuestionó que la medida haya sido tomada sin consulta previa con los camioneros, pese a la existencia de mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para abordar asuntos estructurales del sector.

“El decidir a espaldas de los camioneros es un incumplimiento grave de los acuerdos firmados por el Estado colombiano y una ruptura de la confianza con el gremio”, señaló la ACC en su pronunciamiento.

Ante este escenario, los camioneros anunciaron que se mantendrán en alerta máxima y no descartan acciones de protesta, incluida la inmovilización del transporte, si el Gobierno insiste en desconocer los compromisos adquiridos.

“El gremio está dispuesto a defender el trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante movilizaciones, si se continúa favoreciendo a unos pocos privilegiados”, concluye el comunicado.

