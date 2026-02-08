Fallo por tortura contra escoltas de la familia de Greeicy Rendón

Un juez especializado de Antioquia dio un giro definitivo a uno de los procesos judiciales más mediáticos del último año en el oriente antioqueño. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia anunció sentido de fallo condenatorio por tortura agravada contra cinco escoltas vinculados al esquema de seguridad de la familia de la cantante Greeicy Rendón.

La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023 en una finca ubicada en el sector de Llanogrande, en Rionegro, donde dos trabajadores fueron retenidos y sometidos a agresiones para que admitieran el presunto hurto de una caja fuerte con dinero en efectivo y joyas de alto valor.

Le puede interesar: Jhon Viáfara recuperó su libertad en EE. UU. y ya está en Colombia

Qué resolvió el juzgado

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el juez encontró responsabilidad penal por el delito de tortura agravada, pero absolvió a los procesados del cargo de secuestro. La lectura de la sentencia fue fijada para el 12 de febrero, fecha en la que se conocerá el monto exacto de la pena.

Los condenados fueron identificados como Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal, Giovani Alberto Hernández, Brandon Steven Cruz y Gelbert Cárdenas Torres, quienes prestaban servicios de seguridad a la familia de la artista y a su esposo, el cantante Mike Bahía.

La investigación judicial estableció que el conflicto se originó tras la denuncia por la desaparición de una caja fuerte en la finca La Convención, propiedad vinculada al núcleo familiar de la cantante. A partir de ese hecho, los dos trabajadores fueron señalados como sospechosos y sometidos a presiones ilegales para obtener información sobre los bienes desaparecidos.

Según la Fiscalía, los empleados permanecieron retenidos durante varias horas y fueron sometidos a violencia física y psicológica, lo que llevó a que el juez concluyera que se configuró el delito de tortura.

Uno de los elementos clave del proceso fue el testimonio de un vigilante del sector, quien alertó a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes del interior del predio. Ese aviso permitió la reacción de la Policía y quedó documentado como una prueba determinante en el expediente.

También le puede interesar: Colombia recuerda a Helenita Vargas a 15 años de su fallecimiento

Proceso sigue contra el padre de Greeicy Rendón

Aunque el fallo anunciado recae exclusivamente sobre los escoltas, el proceso judicial continúa contra Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante, a quien la Fiscalía imputó por secuestro simple y tortura agravada, señalándolo como presunto determinador de lo ocurrido.

Las autoridades también evalúan la posible participación de otros miembros del entorno familiar. Con este fallo, el caso entra en una etapa clave, tanto por la definición de las penas como por el avance de las investigaciones paralelas.