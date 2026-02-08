Tarjeta de turismo en San Andrés: este es el nuevo precio para 2026

San Andrés se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más apetecidos de Colombia. Sus playas de tonos turquesa, la calma que se respira en sus calles y la posibilidad de desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades la convierten en una opción recurrente para viajeros nacionales e internacionales que buscan descanso y contacto con la naturaleza.

No obstante, más allá de elegir vuelos, hoteles o planes de buceo, visitar este paraíso del Caribe colombiano implica cumplir con un requisito obligatorio que muchos pasan por alto: el pago de la tarjeta de turismo, un impuesto exigido a todos los viajeros no residentes en la isla, incluidos los colombianos provenientes de otros departamentos.

Este cobro no solo funciona como un mecanismo de control migratorio y turístico, sino que también cumple un papel clave en la sostenibilidad del territorio insular, especialmente en un contexto de alta afluencia de visitantes durante todo el año.

¿Qué es la tarjeta de turismo y para qué sirve?

La tarjeta de turismo es un documento obligatorio que deben adquirir todas las personas que no residan en San Andrés y que deseen ingresar al archipiélago, incluyendo el municipio de Providencia y Santa Catalina. Su objetivo principal es regular el ingreso de visitantes y contribuir al financiamiento de proyectos sociales y turísticos.

Según las autoridades, el 75 % de los recursos recaudados se destina a programas sociales para la comunidad residente, mientras que el 25 % restante se invierte en el fortalecimiento de la infraestructura turística y el mantenimiento de espacios públicos.

Este es el nuevo precio de la tarjeta de turismo para 2026

Para la vigencia 2026, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estableció un ajuste en las tarifas, de acuerdo con el incremento anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que fue fijada por la DIAN en $52.37.

Mediante el Decreto 0010 del 8 de enero, se definieron los siguientes valores oficiales:

Tarjeta de turismo: $153.000

Tarjeta de residencia temporal: $968.000

Tarjeta de residencia definitiva: $3.784.000

Estas tarifas aplican durante todo el año 2026 y buscan contribuir al uso, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura pública del archipiélago.

¿Cómo adquirir la tarjeta de turismo?

La tarjeta de turismo puede adquirirse por diferentes canales autorizados. Los viajeros tienen la opción de comprarla:

A través de la página web oficial de la Gobernación .

En los counters de las aerolíneas antes de abordar el vuelo.

Por medio de agencias de viaje autorizadas.

Es fundamental adquirirla antes de llegar a la isla, ya que sin este documento no se permite el ingreso al territorio insular, sin importar el medio de transporte o el punto de llegada.

Datos que le pedirán para tramitarla

Al momento de adquirir la tarjeta de turismo, las autoridades solicitarán información personal y detalles del viaje. Entre los datos requeridos están:

Nombre y apellido.

Fecha de nacimiento y nacionalidad.

Ciudad de procedencia.

Tipo y número de documento de identidad.

Dirección de residencia.

Fechas de llegada y salida.

Motivo del viaje.

Aerolínea, número de vuelo y código de reserva.

Nombre y dirección del alojamiento.

Es importante conservar la tarjeta durante toda la estadía, ya que también será solicitada al momento de salir de la isla.

¿Qué pasa si no presenta la tarjeta de turismo?

La falta de este documento impide el ingreso a San Andrés, Providencia o Santa Catalina. Las autoridades aeroportuarias y migratorias verifican su presentación de manera obligatoria, por lo que no contar con ella puede significar la cancelación del viaje.

¿Quiénes no deben pagar la tarjeta de turismo?

Aunque la mayoría de los viajeros deben pagar este impuesto, existen algunas excepciones. Están exentos del pago:

Los menores de siete años .

Las personas nacidas en San Andrés.

El resto de visitantes, tanto colombianos como extranjeros, deberán adquirir y presentar la tarjeta para poder ingresar al archipiélago.

Planear este trámite con anticipación evita contratiempos y permite disfrutar sin preocupaciones de uno de los destinos más emblemáticos del país.