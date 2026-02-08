¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026?

El próximo domingo 8 de febrero, el artista puertorriqueño Bad Bunny se convertirá en el gran atractivo del show de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta. El espectáculo se realizará durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, y todas las miradas estarán puestas en el cantante, quien llega a esta cita tras haber ganado el Grammy a Álbum del Año con Debí tirar más fotos.

¿Cuánto le paga la NFL a Bad Bunny por el Halftime Show?

Una de las preguntas más frecuentes alrededor del evento tiene una respuesta clara: la NFL no paga honorarios a los artistas del show de medio tiempo. Esto significa que Bad Bunny no recibirá dinero directamente por su actuación, que tendrá una duración aproximada de 15 minutos.

No obstante, la liga sí asume los costos de producción, que en los últimos años han oscilado entre 10 y 20 millones de dólares.

Aunque no hay un pago formal, el impacto económico llega por otra vía. De acuerdo con reportes citados por Billboard, los artistas principales del Halftime Show han registrado en promedio un aumento del 110 % en el consumo de su música durante la semana del Super Bowl.

En el caso de Bad Bunny, el efecto podría ser aún mayor. Actualmente, el cantante genera más de 700 mil dólares semanales gracias a su catálogo musical, cifra que podría incrementarse de manera significativa antes y después del evento.

El encuentro deportivo está programado para iniciar a las 6:30 p.m. (hora Colombia). Aunque la NFL no confirma una hora exacta para el Halftime Show, se estima que la presentación de Bad Bunny ocurra entre las 8:00 p.m. y las 8:30 p.m., como es habitual en este tipo de eventos.