Super Bowl impulsa el posicionamiento del aguacate Hass colombiano

Mientras la atención de millones de espectadores en Estados Unidos se concentra en el Super Bowl, Colombia participa en el evento desde una cancha distinta: la del comercio exterior. La final del fútbol americano se ha convertido, año tras año, en un termómetro del consumo estadounidense y en una oportunidad indirecta para varios productos clave de la canasta exportadora nacional.
En 2026, ese protagonismo recae nuevamente en el aguacate Hass, el café y las flores, tres bienes emblemáticos que reflejan el avance y la consolidación del país en su principal mercado internacional. Estados Unidos concentra cerca del 30 % de las exportaciones colombianas, lo que lo mantiene como el socio comercial más relevante. Con corte a noviembre de 2025, las ventas externas hacia ese país alcanzaron US$13.498,8 millones, una tendencia que se sostiene en el arranque de este año.
Uno de los sectores que más capitaliza este contexto es el del aguacate Hass. Aunque México continúa liderando el mercado, Colombia se ha posicionado como un proveedor en rápido crecimiento. Según cifras de la Dian analizadas por Analdex, las exportaciones colombianas de esta fruta a Estados Unidos sumaron US$72,2 millones en 2024, con un incremento superior al 200 % frente al año anterior.
El aumento en el consumo de guacamole durante el Super Bowl convierte a la final de la NFL en un acelerador de demanda. Este fenómeno ha permitido que la fruta colombiana gane espacio en los hogares estadounidenses, apoyada en estrategias de mercadeo, mejoras logísticas y el cumplimiento de estrictos estándares fitosanitarios. El resultado ha sido una mayor visibilidad en uno de los mercados más competitivos del mundo.
El buen momento del aguacate no es aislado. La Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass (Corpohass) ha señalado que Estados Unidos pasó de recibir el 11 % del volumen exportado a cerca del 30 % en 2025, y que el reto para 2026 es consolidar esas cifras pese al clima, los efectos arancelarios del año pasado y la competencia regional.
El café y las flores también son protagonistas
El café colombiano también se beneficia del dinamismo comercial, aunque no esté directamente ligado al evento deportivo. Durante enero y febrero de 2026, el precio del grano en la Bolsa de Nueva York se ha mantenido cerca de los US$4 por libra, un nivel históricamente alto. Dado que alrededor del 40 % de las exportaciones cafeteras tienen como destino Estados Unidos, este escenario abre una ventana para impulsar cafés diferenciados y de mayor valor agregado.
Las flores completan el trío de productos con mayor exposición en esta temporada. Aunque su pico de consumo está asociado a San Valentín, la logística de exportación coincide con la semana del Super Bowl. En 2024, las ventas de flores colombianas a Estados Unidos superaron los US$1.859 millones, con un crecimiento del 13 %, y ese mercado absorbe cerca del 80 % de la producción nacional.
Sin estar en el terreno de juego, Colombia disputa su propio partido comercial, aprovechando fechas de alto consumo para fortalecer su presencia en Estados Unidos y consolidar su oferta agrícola en el exterior