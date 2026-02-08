Super Bowl impulsa el posicionamiento del aguacate Hass colombiano

Mientras la atención de millones de espectadores en Estados Unidos se concentra en el Super Bowl, Colombia participa en el evento desde una cancha distinta: la del comercio exterior. La final del fútbol americano se ha convertido, año tras año, en un termómetro del consumo estadounidense y en una oportunidad indirecta para varios productos clave de la canasta exportadora nacional.

En 2026, ese protagonismo recae nuevamente en el aguacate Hass, el café y las flores, tres bienes emblemáticos que reflejan el avance y la consolidación del país en su principal mercado internacional. Estados Unidos concentra cerca del 30 % de las exportaciones colombianas, lo que lo mantiene como el socio comercial más relevante. Con corte a noviembre de 2025, las ventas externas hacia ese país alcanzaron US$13.498,8 millones, una tendencia que se sostiene en el arranque de este año.

Le puede interesar: ¿Cómo ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Uno de los sectores que más capitaliza este contexto es el del aguacate Hass. Aunque México continúa liderando el mercado, Colombia se ha posicionado como un proveedor en rápido crecimiento. Según cifras de la Dian analizadas por Analdex, las exportaciones colombianas de esta fruta a Estados Unidos sumaron US$72,2 millones en 2024, con un incremento superior al 200 % frente al año anterior.

El aumento en el consumo de guacamole durante el Super Bowl convierte a la final de la NFL en un acelerador de demanda. Este fenómeno ha permitido que la fruta colombiana gane espacio en los hogares estadounidenses, apoyada en estrategias de mercadeo, mejoras logísticas y el cumplimiento de estrictos estándares fitosanitarios. El resultado ha sido una mayor visibilidad en uno de los mercados más competitivos del mundo.