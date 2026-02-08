Pacto Histórico ajusta y reinscribe su lista a la Cámara por Bogotá

El Pacto Histórico formalizó nuevamente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción de su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, luego de corregir las observaciones que llevaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a revocar inicialmente las candidaturas por presuntas irregularidades normativas.

Tras los ajustes exigidos por la autoridad electoral, todos los aspirantes quedaron avalados únicamente por el Pacto Histórico, dejando por fuera a Colombia Humana como partido independiente. Esta decisión se tomó para evitar una posible infracción a la norma de coaliciones, la cual establece que estas no pueden superar el 15 % de la votación total obtenida en las elecciones legislativas de hace cuatro años.

La colectividad optó por una lista cerrada, integrada por 16 candidatos, respetando además la paridad de género y los resultados de la consulta interna realizada en octubre, en la que tres mujeres obtuvieron las mayores votaciones.

Quiénes encabezan la lista a la Cámara por Bogotá

En los primeros lugares de la lista reinscrita aparecen:

María Fernanda Carrascal

Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’

María del Mar Pizarro



A ellas les siguen otros nombres como Daniel Monroy, Heráclito Landínez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas, Gabriel Becerra, Andrés Camilo Rodríguez y Sandra Nossa, entre otros aspirantes.

“Intentaron dividirnos, pero logramos defendernos jurídicamente. El Pacto Histórico sigue unido, con una lista cerrada de 16 candidatos”, afirmó María Fernanda Carrascal, quien lidera la lista en la capital.

Reinscripción de listas en otros departamentos

La colectividad también confirmó que volvió a presentar ante las Registradurías departamentales las listas que habían sido revocadas por el CNE en otras regiones del país.

De acuerdo con la información oficial, ya fueron reinscritas las listas en Valle del Cauca, Atlántico y Cauca, las cuales habían sido anuladas por superar el mismo umbral del 15 % permitido para coaliciones.

En todos los casos, los candidatos fueron inscritos en listas únicas, avaladas exclusivamente por el Pacto Histórico.

Pese a la nueva inscripción, el proceso podría derivar en controversias legales. Expertos advierten que algunos aspirantes que anteriormente militaban en otros partidos podrían enfrentar eventuales demandas por doble militancia, lo que abriría la puerta a acciones de nulidad electoral en caso de resultar elegidos.