Distrito abre cupos para curso de conducción gratis para mujeres en 2026

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anunció la apertura de cupos para un programa de formación en conducción dirigido exclusivamente a mujeres, una iniciativa que busca fortalecer la autonomía económica y ampliar las oportunidades laborales en uno de los sectores con mayor demanda de mano de obra en la ciudad.

El programa, que hace parte de la estrategia distrital de Autonomía Económica para las Mujeres, no solo cubre el curso teórico-práctico de conducción, sino que también incluye la expedición de la licencia de conducción categoría C1, sin ningún costo para las participantes. Se trata de un beneficio que, en el mercado, puede superar fácilmente los $1.500.000, si se suman los gastos de capacitación, derechos de trámite y certificaciones exigidas por la normatividad vigente.

¿Qué permite la licencia de conducción C1?

La licencia C1 es una de las más versátiles dentro del sistema de tránsito en Colombia. Con este tipo de licencia, las mujeres beneficiarias podrán conducir automóviles, camionetas, motocarros y microbuses de servicio público, lo que abre la puerta a empleos formales en transporte de pasajeros, logística, distribución, turismo y otros sectores relacionados.

Según la Alcaldía Local, el objetivo es dotar a las participantes de competencias técnicas que les permitan mejorar su perfil laboral y acceder a ingresos estables, especialmente en una localidad donde muchas mujeres enfrentan barreras para ingresar al mercado formal de trabajo.

¿Quiénes pueden postularse al curso gratuito de conducción?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres residentes en la localidad de Ciudad Bolívar. Para postularse, las interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos básicos y presentar la documentación correspondiente en los puntos de atención autorizados.

Entre los requisitos se encuentran:

Residencia: Vivir en Ciudad Bolívar, lo cual debe demostrarse con un recibo de servicio público.

Edad: Ser mayor de 18 años.

Identidad: Presentar copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad vigente.

Seguridad social: Contar con certificado de afiliación a salud (ADRES) y certificado del Sisbén.

Situación de tránsito: No tener multas de tránsito pendientes de pago o, en su defecto, contar con un acuerdo de pago vigente.

Las autoridades locales recomendaron verificar con anticipación el cumplimiento de todos los requisitos para evitar inconvenientes durante el proceso de inscripción.

Una apuesta por la autonomía económica femenina

La administración local explicó que esta iniciativa hace parte de una política más amplia orientada a reducir brechas de género y promover la independencia económica de las mujeres en la localidad. Al asumir todos los costos del proceso, el Distrito busca eliminar una de las principales barreras de acceso a este tipo de formación: el alto valor de los trámites y cursos exigidos para obtener una licencia de conducción profesional.

Otros cursos disponibles para mujeres en 2026

La oferta de formación no se limita únicamente a la conducción. La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó que este sábado 7 de febrero también se abrirán inscripciones para otros programas gratuitos dirigidos a mujeres y jóvenes, entre ellos:

Vigilancia y seguridad privada , para mujeres mayores de 18 años.

Cuidado estético (manos y pies) , disponible para jóvenes desde los 14 años.

Emprendimiento digital, enfocado en la creación de negocios, innovación técnica y uso de herramientas digitales.

Estos programas buscan fortalecer habilidades prácticas y generar oportunidades de empleo y emprendimiento en distintos sectores productivos.

Las autoridades locales invitaron a las interesadas a mantenerse atentas a los canales oficiales de la Alcaldía de Ciudad Bolívar para conocer fechas, puntos de inscripción y detalles adicionales de cada convocatoria. Con estas iniciativas, el Distrito espera impactar positivamente la vida de cientos de mujeres y aportar al desarrollo social y económico de la localidad.