El primer mes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos ha estado marcado por controversias, eliminaciones inesperadas y fuertes enfrentamientos que han encendido las redes sociales. Desde su estreno el pasado 12 de enero, el reality no ha dado tregua y la intensidad ha superado todas las expectativas.

Lo que comenzó como una convivencia entre influencers y reconocidas figuras de la televisión colombiana, rápidamente se transformó en un escenario de conflictos que hoy dominan la conversación digital.

Expulsiones y eliminaciones que sacudieron el reality

Uno de los momentos más impactantes de la temporada fue la expulsión directa de Johanna Fadul, luego de protagonizar comentarios considerados racistas dentro de la casa. La decisión generó un amplio debate en redes sociales sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad pública de las figuras mediáticas.

A esto se sumó la reciente eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe, dos participantes que habían dado de qué hablar desde el inicio del programa y que muchos esperaban ver en la final.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. El “Jefe” decidió mover las fichas estratégicamente e incorporó a la creadora de contenido Karola Alcendra, quien ingresó con una actitud confrontativa que cambió la dinámica interna del juego.

Nuevos ingresos: Lady Noriega y Juan Carlos Arango llegan a la casa

Además de la cartagenera, la producción confirmó la llegada de dos reconocidas figuras de la actuación colombiana: Lady Noriega y 'Juacho' Arango, cuyos nombres ya generan expectativa entre los televidentes.

La entrada de estos actores promete reconfigurar alianzas y tensiones en una temporada que apenas comienza y que ya acumula múltiples escándalos.

Karola, por su parte, no solo confrontó a Mariana Zapata y a Valentino Lázaro, sino que también revivió un elemento icónico de la edición pasada: las recordadas batas de flores de Emiro, su mejor amigo y exparticipante del reality en su segunda temporada.

El enfrentamiento entre Karola y Juanda Caribe que indignó a las redes

Uno de los episodios más comentados de la semana ocurrió durante el juego de “robo a las banderas”, cuando los cuartos “Tormenta” y “Calma” se enfrentaron en una dinámica que terminó desatando un fuerte cruce verbal.

Los protagonistas fueron Juanda Caribe y Karola. En medio de la competencia, el creador de contenido lanzó un comentario que generó indignación inmediata: “Recoge las tetas que las tienes caídas”.