Inicio
Entretenimiento

Otra historia que no va, Aida Victoria Merlano de nuevo soltera

Jue, 12/02/2026 - 08:59
Después de varios meses de romance con Felipe Zapata, se confirma que Aida Victoria Merlano regresa a la soltería.
Aida Victoria Merlano soltera
Créditos:
Redes sociales

La vida sentimental de Aida Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de la conversación digital. A pocos meses de su ruptura con el emprendedor Juan David Tejada, padre de su hijo, Emiliano, ella había iniciado una nueva relación con el empresario antioqueño Felipe Zapata, reconocido en el sector de autos de alta gama en Medellín.

Sin embargo, recientes movimientos en redes sociales encendieron las especulaciones sobre una posible ruptura.

El comentario que desató los rumores

Según reveló el blog de farándula nacional Rechismes, un comentario en redes llamó la atención de los seguidores. En la publicación, una usuaria escribió: “Aida, a tu marido lo amo”.

La respuesta de Felipe Zapata no pasó desapercibida. El paisa habría contestado de forma contundente: “Marido de nadie, soltero”, acompañado de emojis que muchos interpretaron como una afirmación clara de su estado sentimental.

El mensaje fue suficiente para que los internautas comenzaran a hablar de una posible separación entre Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata, alimentando las versiones de que la relación habría llegado a su fin tras apenas un par de meses.

En dicha publicación es posible diversos comentarios reaccionando a esta noticia, por ejemplo: "Si ella no lo confirmó, no existió", "Dura más un pe'o en una mochila que una relación de Aida", "¿Quién? Nosotras no sabemos ni vimos nada…", "Tiene más estabilidad Esperanza Gómez que Aida Merlano", "Jajajaja Aida, mija, pero con ninguno te funciona la vaina, ¿qué será?", entre otros. 

Pocas apariciones públicas y silencio en redes

Otro detalle que ha reforzado las especulaciones es la ausencia de apariciones públicas recientes de la pareja. En semanas anteriores, ambos compartían momentos juntos en redes sociales, algo que disminuyó notablemente en los últimos días.

Para muchos usuarios, la combinación entre el mensaje del empresario y la falta de publicaciones conjuntas sería una señal de que el romance habría terminado. No obstante, hasta el momento la barranquillera no ha confirmado oficialmente la ruptura.

Creado Por
Kienyke.com
Aida Victoria Merlano
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Asesinato de Álvaro Gómez: la JEP ratifica que seguirá investigando
JEP mantiene el caso Álvaro Gómez: qué implica
La JEP confirmó que mantendrá el caso de Álvaro Gómez Hurtado por la línea Farc-EP. Fiscalía y otras instancias pueden avanzar en hipótesis diferentes.
Bogotá
Así se ejecutó el crimen contra Gustavo Aponte en Bogotá
Gustavo- Aponte-detalles-crimen
El atacante se disfrazó y tenía lista la motocicleta para escapar. Autoridades investigan el caso.
Colombia
Día de las Manos Rojas: llamado global contra el reclutamiento infantil
El Día de las Manos Rojas
Cada 12 de febrero se conmemora esta fecha que busca frenar la vinculación de niñas, niños y adolescentes a los conflictos armados y fortalecer acciones de prevención y protección de sus derechos.
Colombia
¿Por qué se declaró la emergencia económica?: $8B y UNGRD en rojo
Petro decreta emergencia por 30 días tras inundaciones
El Gobierno declaró emergencia por 30 días tras estimar $8 billones en daños por el invierno. La UNGRD tiene una brecha de recursos para responder en el corto plazo.