Otra historia que no va, Aida Victoria Merlano de nuevo soltera

La vida sentimental de Aida Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de la conversación digital. A pocos meses de su ruptura con el emprendedor Juan David Tejada, padre de su hijo, Emiliano, ella había iniciado una nueva relación con el empresario antioqueño Felipe Zapata, reconocido en el sector de autos de alta gama en Medellín.

Sin embargo, recientes movimientos en redes sociales encendieron las especulaciones sobre una posible ruptura.

El comentario que desató los rumores

Según reveló el blog de farándula nacional Rechismes, un comentario en redes llamó la atención de los seguidores. En la publicación, una usuaria escribió: “Aida, a tu marido lo amo”.

La respuesta de Felipe Zapata no pasó desapercibida. El paisa habría contestado de forma contundente: “Marido de nadie, soltero”, acompañado de emojis que muchos interpretaron como una afirmación clara de su estado sentimental.