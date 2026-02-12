Otra historia que no va, Aida Victoria Merlano de nuevo soltera

La vida sentimental de Aida Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de la conversación digital. A pocos meses de su ruptura con el emprendedor Juan David Tejada, padre de su hijo, Emiliano, ella había iniciado una nueva relación con el empresario antioqueño Felipe Zapata, reconocido en el sector de autos de alta gama en Medellín.
Sin embargo, recientes movimientos en redes sociales encendieron las especulaciones sobre una posible ruptura.
El comentario que desató los rumores
Según reveló el blog de farándula nacional Rechismes, un comentario en redes llamó la atención de los seguidores. En la publicación, una usuaria escribió: “Aida, a tu marido lo amo”.
La respuesta de Felipe Zapata no pasó desapercibida. El paisa habría contestado de forma contundente: “Marido de nadie, soltero”, acompañado de emojis que muchos interpretaron como una afirmación clara de su estado sentimental.
El mensaje fue suficiente para que los internautas comenzaran a hablar de una posible separación entre Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata, alimentando las versiones de que la relación habría llegado a su fin tras apenas un par de meses.
En dicha publicación es posible diversos comentarios reaccionando a esta noticia, por ejemplo: "Si ella no lo confirmó, no existió", "Dura más un pe'o en una mochila que una relación de Aida", "¿Quién? Nosotras no sabemos ni vimos nada…", "Tiene más estabilidad Esperanza Gómez que Aida Merlano", "Jajajaja Aida, mija, pero con ninguno te funciona la vaina, ¿qué será?", entre otros.
Pocas apariciones públicas y silencio en redes
Otro detalle que ha reforzado las especulaciones es la ausencia de apariciones públicas recientes de la pareja. En semanas anteriores, ambos compartían momentos juntos en redes sociales, algo que disminuyó notablemente en los últimos días.
Para muchos usuarios, la combinación entre el mensaje del empresario y la falta de publicaciones conjuntas sería una señal de que el romance habría terminado. No obstante, hasta el momento la barranquillera no ha confirmado oficialmente la ruptura.