Petro aseguró que el salario vital “se mantiene” y convoca a marchas en todo el país

El presidente Gustavo Petro realizó este domingo 15 de febrero una alocución presidencial para referirse a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno fijó el incremento del salario mínimo para 2026, al que el mandatario denomina “salario mínimo vital”.

Durante su intervención, el jefe de Estado rechazó las críticas de sectores políticos y empresariales que advertían que el aumento del 23,7 % podría generar un alza generalizada de precios y afectar el empleo. Según Petro, esos pronósticos no se han cumplido y, por el contrario, la economía muestra señales de fortaleza.

“Estudios de JPMorgan Chase, un banco extranjero, demuestran que la ruta del empleo colombiano es sólida”, afirmó el mandatario. Añadió que el crecimiento económico se ubica en 3,5 %, que la inflación ha descendido del 13 % al 5 % y que el mercado laboral presenta indicadores de recuperación. En ese contexto, sostuvo que el incremento del salario mínimo es viable y cuenta con sustento técnico.

El pronunciamiento presidencial se produjo luego de que el alto tribunal ordenara la suspensión provisional del decreto y solicitara al Ejecutivo emitir un nuevo acto administrativo ajustado a los parámetros legales. Frente a esa determinación, Petro anunció que el Gobierno expedirá un decreto transitorio mientras se aclara la situación jurídica.

“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días ya que pediremos unas aclaraciones”, explicó el presidente. Según indicó, el salario vital se mantendrá vigente hasta que se expida el nuevo decreto y se entregue toda la información solicitada por el tribunal.

“El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”, agregó.

Petro reveló que el nuevo decreto transitorio garantizará la continuidad del salario mínimo vital mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo. Además, anunció que este lunes se realizará una reunión clave con la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

“He convocado para este lunes una reunión con la comisión de concertación, le he pedido al empresariado y al movimiento sindical para aprovechar esta reunión y abrir el diálogo”, dijo el mandatario, al insistir en que el Gobierno busca mantener abiertos los canales institucionales para sustentar técnicamente la medida.

En su alocución, el presidente también cuestionó el papel de la tasa de interés del Banco de la República en el ritmo de crecimiento. “La tasa del Banco de la República es la que nos ha frenado”, sostuvo.

Finalmente, Petro convocó a movilizaciones en todo el país en defensa del salario vital y de las reformas sociales impulsadas por su administración. El llamado abre un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance del incremento salarial, su impacto económico y la disputa jurídica que ahora se dirime en el alto tribunal.