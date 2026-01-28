Inicio
Colombia

Identifican a las 15 víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander

Mié, 28/01/2026 - 16:25
La aeronave se accidentó en la vereda Curásica, zona rural del municipio de La Playa de Belén, en un área de difícil acceso por las condiciones climáticas.
Accidente aéreo en Norte de Santander
Las autoridades confirmaron en la tarde de este miércoles la identidad de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, era operada por la empresa SEARCA y estaba adscrita a la aerolínea Satena. El hallazgo fue posible gracias al aviso de campesinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre el siniestro en un sector de difícil acceso debido a las condiciones climáticas.

El avión cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y despegó a las 11:42 de la mañana, con hora estimada de aterrizaje a las 12:05 del mediodía. El último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m. Posteriormente, hacia las 2:00 de la tarde, la aeronave agotó su autonomía de vuelo.

Entre las personas fallecidas se encuentran el representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta y el candidato a la Cámara de Representantes Carlos Salcedo.

Víctimas identificadas

Las autoridades entregaron el siguiente listado de personas que viajaban en la aeronave:

  1. Natalia Cristina Acosta Salcedo
  2. María Torcoroma Álvarez Barbosa
  3. María Alejandra Avendaño Rincón
  4. María del Carmen Díaz Rodríguez
  5. Anirley Julio Osorio
  6. Juan David Pacheco Mejía
  7. Karen Liliana Perales Vera
  8. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
  9. Anayisel Quintero
  10. Gineth Rincón
  11. Carlos Salcedo
  12. Diógenes Quintero Amaya
  13. María Alejandra Sánchez Criado
  14. Capitán Miguel Vanegas
  15. Copiloto José de la Vega

Las autoridades continúan con las labores correspondientes en la zona del accidente y avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Colombia
Norte de Santander
Satena
