INS habla sobre sarampión en Colombia: casos, síntomas y vacunas

La confirmación de cuatro casos importados de sarampión en Colombia volvió a poner el foco sobre esta enfermedad altamente contagiosa y la importancia de la vacunación.

En entrevista con Kienyke.com, Diana Marcela Pava, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó cuál es el panorama actual en el país, cuáles son los síntomas del virus y qué deben hacer las personas que no saben si cuentan con el esquema completo de inmunización.

Aunque Colombia mantiene la eliminación sostenida del sarampión, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante contagios provenientes del exterior, especialmente en un contexto internacional donde varios países han registrado un aumento de casos.

¿Cuál es la situación del sarampión en Colombia?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, actualmente se han confirmado cuatro casos de sarampión importado en el país.

Tres de ellos se registraron en Bogotá y uno en Bucaramanga, en el departamento de Santander. Según explicó la directora del INS, algunos de estos contagios están asociados a viajes internacionales o a personas que estuvieron en contacto con viajeros procedentes de países donde el virus está circulando.

“En este momento tenemos cuatro casos confirmados de sarampión importado (…) tres casos en Bogotá procedentes de México y un caso en Bucaramanga”, señaló Pava durante la entrevista.

Pese a estos casos, Colombia mantiene el estatus de eliminación del sarampión, un logro sanitario que se ha sostenido durante años gracias a la vacunación y a la vigilancia epidemiológica permanente.

No obstante, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han emitido alertas por el aumento de casos en países como México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda.

Según explicó la directora del INS, los primeros síntomas pueden confundirse con los de una gripa común.

Entre los principales signos están:

Fiebre

Congestión nasal

Dolor de garganta

Estornudos

Erupción o brote en la piel

Este brote suele aparecer primero en la cara, detrás de las orejas y en el cuello, y luego se extiende hacia el torso y otras partes del cuerpo.

“El sarampión inicia como un cuadro respiratorio alto, muy similar a una gripa, pero luego aparecen las lesiones en la piel”, explicó Pava.

¿Por qué la vacunación sigue siendo clave?

Uno de los puntos que destacó el Instituto Nacional de Salud es el impacto que ha tenido la vacunación para controlar esta enfermedad.

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De hecho, la directora del INS señaló que muchos médicos jóvenes nunca han visto un caso de sarampión en su ejercicio profesional, precisamente porque las vacunas han sido efectivas.

En Colombia, el esquema de vacunación incluye dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

La primera dosis se aplica al cumplir un año de edad, mientras que la segunda se administra a los 18 meses, lo que permite generar protección a largo plazo.

¿Qué hacer si no sabe si está vacunado?

Las autoridades de salud también hicieron un llamado a las personas que no recuerdan si recibieron la vacuna contra el sarampión.

En el país existen más de 3.000 puntos de vacunación, donde los ciudadanos pueden verificar su historial y recibir las dosis necesarias si no cuentan con registro.

La recomendación es especialmente importante para personas que planean viajar al exterior o que tienen contacto frecuente con viajeros internacionales.

Además, el Instituto Nacional de Salud reiteró la importancia de mantener medidas básicas de prevención frente a enfermedades respiratorias, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas y la consulta médica oportuna.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.