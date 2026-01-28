Avión de Satena desapareció del radar mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña

La incertidumbre se apoderó del departamento de Norte de Santander este miércoles 28 de enero tras confirmarse la desaparición de una aeronave que cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña. El avión, identificado con la matrícula HK4709, perdió contacto con la torre de control cuando se aproximaba a su destino, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y emergencia por parte de las autoridades aeronáuticas del país.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre la situación y confirmó que se trata de una aeronave que operaba vuelos comerciales para la aerolínea Satena. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el avión debía aterrizar al mediodía de este miércoles en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero nunca llegó a su destino final.

Según confirmaron algunas fuentes de la Aeronáutica Civil a El Tiempo, el “avión perdió contacto con la torre”, razón por la cual se activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias aéreas. Desde ese momento, los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas entraron en máxima alerta para intentar ubicar el paradero de la aeronave y de las personas que viajaban a bordo.

Última ubicación registrada

Según los reportes oficiales, la aeronave perdió comunicación con los centros de control de tráfico aéreo poco antes de su llegada prevista a Ocaña, programada para las 12:10 p.m. El último registro de radar ubicó al avión en una zona geográfica compleja, comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en plena región del Catatumbo.

Se trata de un territorio de difícil acceso, caracterizado por su geografía montañosa, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y ha complicado las labores iniciales de búsqueda. La localización exacta del avión continúa siendo una de las prioridades de los equipos de emergencia.

Cancelación de vuelos y datos de la aeronave

Ante la desaparición, la aerolínea Satena procedió de inmediato a cancelar los trayectos subsiguientes que la aeronave debía cubrir hacia Cúcuta y Tibú, como medida preventiva mientras avanzan las labores de verificación y búsqueda.

De acuerdo con la información técnica recolectada, el avión en el que se movilizaban 15 personas —13 pasajeros y dos tripulantes— corresponde a la matrícula HK4709. La aeronave es propiedad de la empresa Searca, dedicada a vuelos privados y comerciales, y operaba bajo servicios para Satena.

El modelo del avión es un Beechcraft 1900, utilizado comúnmente para rutas regionales y de corta distancia en el país. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre las condiciones en las que se encontraba la aeronave antes de la pérdida de contacto.

Las autoridades continúan con los protocolos de búsqueda y han reiterado que cualquier información oficial será comunicada por los canales institucionales, mientras persiste la expectativa por conocer el paradero del avión desaparecido en Norte de Santander.