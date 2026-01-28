Revelan detalles técnicos y fotos inéditas del accidente de Yeison Jiménez

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) reveló nuevos detalles técnicos y material fotográfico inédito del accidente aéreo en el que murió el cantante Yeison Jiménez junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo. Según el informe oficial, los restos de la aeronave fueron asegurados desde el primer momento para preservar la evidencia y evitar cualquier alteración en la escena.

La entidad explicó que la custodia del lugar se realizó en coordinación con autoridades policiales y municipales. Posteriormente, los investigadores adelantaron inspecciones técnicas en el sitio del siniestro durante los días 10, 11 y 12 de enero de 2026, logrando identificar la totalidad de las secciones y componentes de la aeronave.

Sin fallas estructurales en pleno vuelo

Uno de los principales hallazgos revelados por la DIACC es que no se evidenciaron fallas estructurales durante el vuelo. De acuerdo con el documento técnico, “la inspección de los restos encontró e identificó todas las secciones y componentes de la aeronave, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo”.

Este elemento resulta clave para el avance de la investigación, ya que permite establecer que la aeronave no presentó fracturas o desprendimientos antes del impacto, descartando una falla estructural como causa directa del accidente.

Daños en alas y superficies de control

El informe detalla que el ala izquierda fue la más afectada por el fuego, con una pérdida significativa de masa estructural. El daño se extendió desde la estación 303 hasta las estaciones 182.0 delantera y 205 trasera, dejando expuesto el tanque de combustible. Debido a la intensidad del incendio, no fue posible determinar la posición del flap en esta sección.

En cuanto al ala derecha, también se registró una afectación importante por fuego y deformaciones causadas por el impacto. La DIACC señaló que el borde de ataque presentó daños tras colisionar con una estaca perimetral de cultivo. No obstante, al inspeccionar los sistemas de control de vuelo, se verificó la integridad de las guayas del timón, los alerones y los flaps.

Estado de los motores y hélices

Sobre los motores, el izquierdo fue hallado dentro del conglomerado de restos, unido al ala y apoyado sobre el cárter de aceite, con deformaciones visibles. Aunque se evidenció afectación por fuego en el cárter y los accesorios, el cárter superior no presentó fracturas ni fugas de aceite. Los seis cilindros permanecían instalados con sus respectivas bujías y arneses eléctricos.

El motor derecho también se encontró unido a la estructura alar, con afectación significativa por fuego en su sección superior. La hélice izquierda apareció desprendida del flange del motor izquierdo y ubicada bajo el ala, con presencia de hollín y fuego en un 45 %. El spinner y las cuatro palas estaban instaladas, aunque dos de ellas presentaban daños térmicos.

Cabina, empenaje y ausencia de cajas negras

El empenaje presentó una afectación cercana al 90 % por el fuego, aunque los estabilizadores horizontales y verticales permanecían unidos al fuselaje de cola. En la cabina de pasajeros y la cabina de mando se concentraron las mayores temperaturas del incendio, lo que impidió identificar instrumentos de vuelo y palancas de mando.

Finalmente, la DIACC aclaró que la aeronave no contaba con registradores de vuelo, ya que la normatividad vigente no exigía su instalación. Aunque el informe no establece aún una causa definitiva, confirmó que el accidente ocurrió segundos después del despegue y que el incendio se produjo únicamente tras el impacto, datos que serán determinantes para las conclusiones finales.