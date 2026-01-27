Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, decidió romper el silencio y enfrentar públicamente las versiones y especulaciones que en los últimos meses han circulado alrededor de su hijo y de su familia. En una emotiva intervención, ella explicó las razones que la llevaron a “dar la cara” por primera vez en un espacio público y a defender la memoria del artista.

Según relató Lucy, su decisión no fue improvisada ni motivada por polémicas pasajeras, sino por lo que ella describe como mensajes muy claros que ha sentido de Yeison. “¿Has sentido a Yeison? Claro que sí”, afirmó, asegurando que esas señales la impulsaron a actuar en medio de una situación que considera injusta y dolorosa.

Uno de esos mensajes, contó, fue determinante: “Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”. Para Luz Mery Galeano, estas palabras marcaron un punto de quiebre, especialmente tras enfrentar episodios como la creación de hasta siete perfiles falsos en redes sociales que, según explicó, han sido utilizados para atacar a su nuera y generar controversias alrededor de la familia Jiménez.