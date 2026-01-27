Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, decidió romper el silencio y enfrentar públicamente las versiones y especulaciones que en los últimos meses han circulado alrededor de su hijo y de su familia. En una emotiva intervención, ella explicó las razones que la llevaron a “dar la cara” por primera vez en un espacio público y a defender la memoria del artista.
Según relató Lucy, su decisión no fue improvisada ni motivada por polémicas pasajeras, sino por lo que ella describe como mensajes muy claros que ha sentido de Yeison. “¿Has sentido a Yeison? Claro que sí”, afirmó, asegurando que esas señales la impulsaron a actuar en medio de una situación que considera injusta y dolorosa.
Uno de esos mensajes, contó, fue determinante: “Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”. Para Luz Mery Galeano, estas palabras marcaron un punto de quiebre, especialmente tras enfrentar episodios como la creación de hasta siete perfiles falsos en redes sociales que, según explicó, han sido utilizados para atacar a su nuera y generar controversias alrededor de la familia Jiménez.
La madre del cantante fue enfática en aclarar que ni ella ni sus familiares han entregado declaraciones oficiales sobre muchos de los temas que se han difundido. “Hay mucha gente que ha especulado, que ha hablado sin conocerlo, incluso periodistas que han tocado temas delicados. Nosotros no hemos dado declaraciones de nada. Todo lo que se ha dicho son especulaciones”, señaló.
Esta aparición marca la primera vez que Luz Mery Galeano participa en un programa para contar su versión de los hechos. Asegura que nadie mejor que ella para hablar de Yeison Jiménez desde sus orígenes. “Desde el embarazo, su niñez, su vida… esa historia soy yo”, expresó, dejando claro que su voz nace del amor y del conocimiento profundo de su hijo.
Por esta razón, decidió abrir y mantenerse activa en redes sociales, con el objetivo de proteger el legado del cantante y evitar que su memoria sea distorsionada por rumores o versiones alejadas de la verdad. Lucy afirmó que está dispuesta a hablar en cualquier espacio donde se busque claridad y respeto: “Estoy disponible donde quieran saber quién fue mi hijo y despejar las dudas que tengan”.
Finalmente, la madre de Yeison Jiménez hizo un llamado a recordarlo con alegría y humanidad. “Sigamos su legado, recordémoslo como ese aventurero que fue en la tierra, un muchacho feliz y arriesgado”, dijo, rechazando la idealización excesiva. “No era perfecto, nadie reemplaza a nadie, todos los seres humanos somos únicos”, concluyó.