Emergencia en Bucaramanga: inundaciones y deslizamientos tras lluvias

La temporada de lluvias volvió a generar afectaciones en Santander. Un tramo de la vía que conecta Bucaramanga con Rionegro tuvo que ser cerrado durante varias horas debido a graves inundaciones, situación que se agravó cuando un camión quedó varado en uno de los puntos críticos del corredor, provocando represamiento de agua y riesgo para otros conductores.
Mientras se adelantaban maniobras para remover el vehículo y permitir el paso, en distintos sectores del norte de la capital santandereana también se reportaban emergencias.
En zonas como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio, las lluvias dejaron vías anegadas y viviendas bajo el agua. Organismos de socorro monitorean la situación ante la persistencia de las precipitaciones.
Vecinos denunciaron daños en muebles y electrodomésticos tras el ingreso del agua a sus hogares. “Miren cómo quedó mi casa. Todo se dañó”, relató una residente de Vijagual, evidenciando el impacto de la emergencia.
Deslizamientos y comunidades incomunicadas
En el área rural de Bucaramanga, campesinos informaron sobre deslizamientos de tierra y caída de árboles, lo que mantiene varios sectores incomunicados. Las lluvias acumuladas en las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes, generando desbordamientos frecuentes, especialmente en zonas vulnerables del norte de la ciudad.
Las autoridades locales trabajan en la evaluación de daños y en la atención de las familias afectadas. Además, se espera que en las próximas horas entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para restablecer por completo la movilidad en este importante corredor vial que comunica a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
La emergencia mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.