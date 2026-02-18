Emergencia en Bucaramanga: inundaciones y deslizamientos tras lluvias

La temporada de lluvias volvió a generar afectaciones en Santander. Un tramo de la vía que conecta Bucaramanga con Rionegro tuvo que ser cerrado durante varias horas debido a graves inundaciones, situación que se agravó cuando un camión quedó varado en uno de los puntos críticos del corredor, provocando represamiento de agua y riesgo para otros conductores.

Mientras se adelantaban maniobras para remover el vehículo y permitir el paso, en distintos sectores del norte de la capital santandereana también se reportaban emergencias.

En zonas como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio, las lluvias dejaron vías anegadas y viviendas bajo el agua. Organismos de socorro monitorean la situación ante la persistencia de las precipitaciones.

Vecinos denunciaron daños en muebles y electrodomésticos tras el ingreso del agua a sus hogares. “Miren cómo quedó mi casa. Todo se dañó”, relató una residente de Vijagual, evidenciando el impacto de la emergencia.