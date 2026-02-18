Fallo a favor de José Ismael Peña desata paro en la Universidad Nacional

La crisis por la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia suma un nuevo episodio. La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá ordenó reintegrar a José Ismael Peña Reyes como rector y dio un plazo de 48 horas al Consejo Superior Universitario (CSU) para hacer efectiva la medida.

Horas después de conocerse la providencia, estudiantes de la sede Bogotá aprobaron en asamblea un paro de una semana en rechazo al regreso del directivo.

El fallo corresponde a una acción de tutela en segunda instancia interpuesta por Peña, con la que se revocó la decisión del 21 de diciembre de 2025 del Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, que había negado sus pretensiones.

El Tribunal concluyó que se vulneraron derechos fundamentales en las actuaciones que lo apartaron del cargo y ordenó garantizar su ejercicio conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024, documento que contiene su elección.

En la sentencia se advierte que el CSU hizo una “lectura inadecuada” del fallo del 4 de septiembre de 2025 del Consejo de Estado, al interpretar que no estaba obligado a restituirlo. La magistrada Luz Marina Ibáñez, ponente de la decisión, subrayó que la autonomía universitaria no permite desconocer un acto administrativo vigente.