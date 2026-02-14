Apareció sano y salvo el cartagenero DJ Dever

La madrugada de este 14 de febrero trajo el desenlace que familiares, amigos y seguidores esperaban desde hacía más de 48 horas: el DJ cartagenero Deverson José Ríos, conocido artísticamente como DJ Dever, apareció sano y salvo, según confirmó la Policía Nacional.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, hacia la 1:10 de la madrugada dos integrantes de su equipo, Anthony García y Leonardo Rodríguez, se acercaron por sus propios medios a una unidad policial ubicada en la avenida Circunvalar con Cordialidad, en Barranquilla. Allí indicaron que habían acompañado al artista en sus desplazamientos recientes. Los uniformados activaron de inmediato el protocolo institucional correspondiente.

Horas más tarde, a las 5:10 de la mañana, el propio Deverson Ríos se presentó en el CAI Lagos de Caujaral, en jurisdicción de Puerto Colombia. Fue recibido por los policías de turno y posteriormente el Gaula dispuso su traslado a un centro médico para realizarle una valoración y garantizar su bienestar. El comunicado oficial precisó que tanto el artista como sus dos acompañantes se encuentran en buen estado de salud y bajo acompañamiento institucional.

Fin de la incertidumbre

La confirmación marcó un giro definitivo en un caso que había estado rodeado de incertidumbre. La desaparición fue reportada la noche del martes 10 de febrero, cuando su entorno perdió contacto con él tras una presentación. Durante los días siguientes, distintas unidades trabajaron en la reconstrucción de sus últimos movimientos.

Entre los elementos que orientaron la investigación estuvo la aparición de la camioneta en la que se movilizaba, hallada abandonada en el suroccidente de Barranquilla. También fue clave la ubicación de dos bailarinas del show, quienes entregaron testimonios sobre los desplazamientos previos del equipo.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró la aparición del DJ y confirmó que recibió la noticia directamente del comandante de la Policía Metropolitana. El mandatario expresó alivio y destacó que lo más importante era que el artista estuviera con vida y bajo protección de las autoridades. Asimismo, pidió evitar la politización del caso y brindar tranquilidad a la familia.

Investigación en curso

Durante varios días, las autoridades verificaron rutas, realizaron entrevistas y revisaron puntos donde el DJ y su equipo fueron vistos por última vez. El operativo se extendió a municipios del área metropolitana y sectores del Atlántico donde el artista tenía compromisos previos.

La institución indicó que el Gaula continúa adelantando actuaciones para establecer con claridad las circunstancias que rodearon la desaparición. Con el hallazgo confirmado, el caso entra ahora en una fase de esclarecimiento y verificación.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la vida, la libertad y la seguridad ciudadana”, señaló la institución, invitando a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de las líneas oficiales.

Primeras declaraciones

Tras recuperar su libertad, DJ Dever relató que vivió momentos de angustia durante su cautiverio. Aseguró que permaneció más de 70 horas con los ojos vendados y que sus acompañantes estuvieron retenidos en espacios distintos.

“Las personas que nos tenían desde el jueves nos dijeron que íbamos a salir en la madrugada. Nos llenábamos de emoción, pero pasaban los días y repetían: ‘hoy se van’”, contó. Pese a ello, afirmó que mantuvo la fe y la esperanza. “Siempre estuve positivo y aferrado a Dios”, expresó, agradeciendo el respaldo recibido durante su desaparición.