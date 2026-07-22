¿Es posible dejar de ser quien uno es? Podría ser la pregunta fundamental que dejan planteadas el libro y la película ‘Fantastic Mr. Fox’. El show que se puso en escena con el pretexto de la elección del presidente del Senado tuvo como protagonista a un viejo zorro de la política: Álvaro Uribe Vélez, a quien, al parecer, no le es posible dejar de ser quien es.

Desde mi limitada visión, me atrevería a decir que el ring estaba dispuesto: uno de los boxeadores sentado en su esquina y otro que nunca llegó. Peleó el solitario pugilista con el aire y salió vencedor. El Tigre lo manifestó con claridad luego de conocer los resultados de la contienda por la presidencia del Senado: no tenía ningún interés en involucrarse en un asunto en el que no tenía nada que ganar ni perder. Muy conforme debió quedar con el triunfo del candidato del primer partido que se declaró de gobierno, el Centro Democrático.

Los medios han querido mostrar, en su afán amarillista, que fue una derrota infringida al presidente electo. Se llenan la boca diciendo que el pulso lo ganó una alianza entre dos grandes enemigos, cuando lo cierto es que no se dio tal pulso por falta de contendor. Sería una victoria pírrica o, mejor, una inútil e innecesaria victoria.

Ver al enemigo acérrimo de Uribe, un tal Cepeda, mostrándoles a los del Centro Democrático su voto favorable a ellos es muestra del mayor cinismo. Como también lo fue ver, con estupefacción, como celebraban unos y otros siendo de orillas diferentes. ¿Querían dar una muestra de fuerza? ¿Sacar las garras? Qué politiquería más rastrera.

No fueron garras sino aguijones: "Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas". ¿A qué viene esta tibia manifestación de guerra de parte del líder de la oposición a un gobierno que agoniza contra un gobierno que está por nacer? Falta por saber si ese “nosotros” incluye a los del Pacto Histórico, lo que ya sería una aberración.

¿De dónde saca Uribe que Abelardo va a amenazar con sus rugidos a quienes tiene como aliados naturales? Eso no se ha visto ni se verá.

No debemos olvidar que, en campaña, el presidente electo anunció que no haría alianzas con partidos políticos. Hasta ahora ha sido fiel a su palabra y no hay nada que indique que dejará de serlo.

Nos quedan serias dudas sobre las motivaciones que llevaron a ese zorro de la política a aliarse con sus enemigos, que son los mismos enemigos a los que acaba de vencer venturosa y milagrosamente Abelardo de la Espriella en una batalla que si fue a sangre y fuego. ¿Habrán acuerdos que no conocemos? ¿Qué se estaba jugando Uribe? Tal vez sea tan solo una revancha luego de la humillante derrota que sufrió su candidata en la primera vuelta, lo que lo lleva a imaginarse una guerra que no tiene contendiente.

No retrocedamos a la vieja manera de hacer política. Que un ‘outsider’ haya llegado a la Presidencia es una evidencia que nos hace soñar con un mundo menos dominado por los políticos. La actitud serena de un Tigre que no demuestra temores en circunstancias que lo ameritarían, como las nuevas amenazas contra su vida, nos llena de esperanzas, que es lo que precisamente habíamos perdido en los cuatro funestos años del gobierno del mequetrefe.

El reto de sacar al país adelante los tenemos todos por delante. Como abejas laboriosas, mantendremos nuestros aguijones contra los verdaderos enemigos y no contra nuestros aliados, en una lucha que hay que afrontar de manera decidida.

No va a ser repartiendo burocracia ni contratos como vamos a salir del atolladero. Cualquier indicio de politiquería debe ser atajado a tiempo.

P.S.: Me pregunto por qué Uribe no reaccionó cuando su candidato venció en las urnas y gobernó con los de Santos, dándole la espalda a su partido.