Seguidores de Cepeda estampan camisetas de la selección

Decenas de simpatizantes del candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda realizaron este domingo una “estampatón”, en la que pintaron mensajes y figuras de animales sobre las camisetas amarillas de la selección colombiana de fútbol, un símbolo que ha estado en el centro de la polémica por su uso en actos de campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Varias organizaciones sociales se reunieron en el barrio bogotano de Teusaquillo con el objetivo de “reivindicar la camiseta” como un símbolo que, según ellos, “usan todas las personas para defender la vida”, explicó Paula Cano, integrante del colectivo La Chiva Climática.

Seguidores de Cepeda, como Laura Ramírez, se acercaron a los puntos de estampado para intervenir sus camisetas. Según comentó, el fútbol la motiva a respaldar la campaña del Pacto Histórico, partido de Cepeda y del presidente colombiano Gustavo Petro.

Cepeda, que fue segundo en la primera vuelta con 9,7 millones de votos (40,98 %), disputará la presidencia el próximo 21 de junio con De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, conocido como “el tigre” por sus seguidores, y que obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %).

Mensajes como “El extractivismo se va, la vida se queda” y “Otro futuro es posible con Iván y Aída”, en referencia a su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, acompañaron dibujos de animales emblemáticos de Colombia como el oso de anteojos, el jaguar y el colibrí.

Además de las intervenciones artísticas, varios participantes aprovecharon el encuentro para realizar mesas de diálogo, en las que explicaron los puntos más importantes del programa de gobierno de Cepeda.

Polémica por el uso de la camiseta

La “estampatón” se realizó un día después de que simpatizantes de De la Espriella se manifestaran para reivindicar la libertad de usar la camiseta de la selección de fútbol, tras la polémica iniciada por Cepeda, quien cuestionó el uso de esa prenda con fines políticos.

Una jueza de Bogotá ordenó esta semana a De la Espriella y a su movimiento político abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña, mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

El candidato ultraderechista rechazó la decisión judicial mediante un comunicado de su campaña y aseguró que su equipo jurídico ya solicitó la revocatoria de la medida provisional que les prohíbe el uso de la camiseta de la selección, justo en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol.